Vers le port de caméras corporelles pour les policiers au Nunavut

En comité plénier, le député fédéral du Nunavut, Dennis Patterson, a exhorté le ministre Bill Blair à soutenir financièrement un tel projet pilote.

Il a été convenu que le Nunavut servirait d’exemple fiable pour le reste du pays en lançant un projet pilote, a affirmé le député Dennis Patterson. Or, le déploiement de caméras corporelles sur l'ensemble du territoire n'est pas possible sans un soutien financier fédéral important.

Le ministre de la Sécurité publique a donné son accord, sans toutefois préciser quel montant serait octroyé à la GRCGendarmerie royale du Canada .

Le 19 juin, le député Dennis Patterson a organisé une table ronde avec une trentaine de représentants des gouvernements fédéral et territorial ainsi que des membres de la GRCGendarmerie royale du Canada et de l’organisation inuit Nunavut Tunngavik Inc.

En comité plénier, le député fédéral Dennis Patterson a fait valoir la nécessité de munir rapidement des policiers du Nunavut de caméras corporelles. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le consensus était clair : la responsabilité et la transparence associées au port de caméras corporelles sont un pas important vers la reconstruction d’un lien de confiance entre la GRCGendarmerie royale du Canada et les habitants du Nunavut , a résumé le député.

La GRCGendarmerie royale du Canada est dans l’eau chaude ces dernières semaines en raison de plusieurs incidents impliquant certains de ses agents, dont l'arrestation musclée d’un homme, à Kinngait.

La GRCGendarmerie royale du Canada est la seule force policière à opérer au Nunavut. Entre 1999 et 2016, 14 personnes sont mortes après une intervention policière impliquant des agents de la GRCGendarmerie royale du Canada au Nunavut.

Le dernier décès résultant d’une intervention policière de la GRCGendarmerie royale du Canada est survenu à Clyde River, une communauté de l’île de Baffin, au mois de mai.

Le bureau de la Gendarmerie royale du Canada à Iqaluit, au Nunavut. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Prendre exemple sur le Nunavik

Le Nunavut envisage de s’inspirer du Nunavik, dans le Nord québécois, où des policiers de Kuujjuaq sont munis depuis quelques mois de caméras corporelles.

Au mois de janvier, le Corps de police régional Kativik (CPRK) a lancé un projet pilote d’un peu plus d’un an dans le but d’augmenter la transparence et la précision des interventions policières tout en renforçant le lien de confiance envers ses agents.

[Ils] ont relevé que leur projet pilote sur les caméras corporelles avait été très bien reçu et qu’il avait contribué à diminuer les plaintes , a fait savoir le député Dennis Patterson, jeudi.

Dans un échange de courriels, le CPRK indique que six policiers de Kuujjuaq disposent actuellement d’une caméra corporelle. Le coût unitaire de chaque caméra est d’environ 700 $.

À terme, le Corps de police régional Kativik souhaiterait étendre son projet pilote dans l'ensemble du Nunavik. Photo : Photo fournie par le Corps de police régional Kativik

Nous abordons la phase 2 de notre projet pilote prochainement qui consiste à munir également les policiers de Puvirnituq et Salluit de caméras corporelles , indique le capitaine de la Division Est du CPRK, Maxime Mercier.

Dès la fin du mois de juillet, il explique que 21 policiers répartis à Kuujjuaq, Puvirnituq et Salluit disposeront de cet équipement.

Au Nunavut, la GRCGendarmerie royale du Canada comptait 136 policiers dans ses rangs en 2018, soit 354 pour 100 000 habitants, selon Statistique Canada. Il s’agit du taux le plus élevé de policiers par habitant, après les Territoires du Nord-Ouest.

Avec les informations de Thomas Rohner