Fermeture du Rétro 50 : La fin des discothèques à Rimouski

Le Dalton Bar, qui fait partie du même complexe, gardera lui aussi ses portes définitivement fermées.

Des difficultés financières sont à l'origine de cette décision de mettre la clé sous la porte, selon le gérant de l'entreprise, Marc Belzile.

Ce n'est pas uniquement à cause de la pandémie, mais c'est sûr que la pandémie a donné le dernier coup de couteau. Marc Belzile, gérant du Rétro 50 et du Dalton Bar

Il explique que les clients commençaient à se faire plus rares depuis le début de l'année et que la pandémie a aggravé la situation.

On a vu ce qui s'est passé en Europe, puis c'est le même phénomène qui se produit ici. Puis, il n'y a pas nécessairement de clientèle qui se rend dans ces lieux-là pour aller festoyer. Ils vont plutôt se rendre dans les bars traditionnels ou dans les bistros. Donc, l'avenir des discothèques, en temps de pandémie, il n'y en a pas , soutient le gérant.

Le Rétro 50 était une institution à Rimouski. M. Belzile tient à remercier ses clients réguliers.

C'est sept ans de ma vie. [...] C'est sûr qu'on a eu énormément de plaisir. C'était un petit rêve pour moi, ma sœur et ma conjointe on avait, de reprendre, finalement, la suite du Rétro 50. On a vécu notre rêve, mais ça devenait beaucoup trop difficile financièrement , raconte Marc Belzile.

Marc Belzile souligne que l'équipe du Rétro 50 et du Dalton Bar travaille sur un autre projet, mais qu'elle n'est pas prête à en dévoiler la teneur pour l'instant.

La pandémie entraîne d'autres fermetures au centre-ville

Le Rétro 50 et le Dalton Bar ne sont pas seuls à fermer à Rimouski en raison des conséquences de la crise sanitaire.

Le Café Bistro St-Louis a annoncé lui aussi sa fermeture sur sa page Facebook.

L'entreprise y évoque la pandémie et une restructuration pour expliquer sa décision.