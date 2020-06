Trudeau défend le choix de WE pour gérer la Bourse étudiant-bénévole

M. Trudeau, qui est proche, comme sa femme, de cet organisme sans but lucratif fondé par les frères Craig et Marc Kielburger, a assuré que, par souci de transparence, son gouvernement avait laissé la fonction publique choisir l'organisme qui distribuerait les nouvelles bourses cet été.

Ce programme, lié à la pandémie, vise à fournir aux étudiants admissibles jusqu'à 5000 $ pour couvrir des droits de scolarité postsecondaires l'automne prochain.

Le montant de la bourse variera en fonction du nombre d'heures de bénévolat effectué par les étudiants – 1000 $ pour chaque tranche de 100 heures, jusqu'à un maximum de 500 heures.

M. Trudeau a expliqué vendredi que pour administrer le nouveau programme annoncé jeudi, le gouvernement avait besoin d'un organisme déjà bien établi un peu partout au pays et prêt à œuvrer rapidement.

Au fur et à mesure que la fonction publique s'y est impliquée, ils sont revenus avec un seul organisme capable de réseauter et d'organiser et d'offrir ce programme à l'échelle désirée, et c'était WE , a-t-il soutenu en conférence de presse, à Ottawa.

Le premier ministre a également précisé que l'organisme canadien ne ferait aucun profit en administrant le nouveau programme. Nous veillons à ce que leurs coûts soient couverts, mais ils ne font aucun bénéfice. Notre objectif est d'aider les jeunes à obtenir les opportunités dont ils ont besoin , a assuré M. Trudeau.

Ce programme de bourses fait partie d'un investissement de 9 milliards de dollars du gouvernement fédéral pour amortir l'impact économique de la pandémie sur les jeunes. Cette enveloppe comprend également des sommes pour des milliers d'emplois et de stages d'été.