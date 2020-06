Les mesures de distanciation physique font la vie dure aux organisateurs de marathons

Les organisateurs expliquent qu’ils ont repoussé la décision le plus longtemps possible, en espérant que l’évolution de la crise de la COVID-19 permette la tenue de la course.

Malgré les démarches faites par la Fédération québécoise d’athlétisme, pour l’instant, on n’a pas l’assurance que les événements de plus de 250 personnes vont être permis à partir du 1er septembre , raconte le coordonnateur de l’événement, Sébastien Bolduc.

Le coordonnateur du Marathon de Rimouski, Sébastien Bolduc Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Par ailleurs, diminuer de façon draconienne le nombre de coureurs et imposer des départs par vagues réduit du même coup la rentabilité de l’événement, rapporte M. Bolduc. En deçà de 3000 coureurs, le coordonnateur estime qu’il est impossible de tenir le marathon.

Dans sa structure actuelle, le Marathon de Rimouski a quand même certains coûts fixes à assumer, ne serait-ce que la signalisation routière, l’installation de chapiteaux, l’équipe de soins médicaux et ça, ce sont des coûts invariables, peu importe le nombre de coureurs , ajoute-t-il.

La gagnante du Marathon de Rimouski 2019 chez les femmes, Salome Nyirarukundo (archives) Photo : Radio-Canada / René Levesque

Même si la progression du virus a ralenti dans les dernières semaines, les organisateurs du marathon en sont venus à la conclusion qu’il était irréaliste de présenter un événement sécuritaire et à la hauteur des attentes cette année.

On prétend tenir un événement qui est chaleureux, rassembleur et familial. Dans les circonstances actuelles, avec les mesures sanitaires qui vont s’appliquer à l’automne, on n’est pas en mesure de tenir un événement à la hauteur de notre réputation. Sébastien Bolduc, coordonnateur du Marathon de Rimouski

Toutes les personnes déjà inscrites seront remboursées.

Ailleurs au Québec

La COVID-19 vient chambouler le modèle d’affaires des marathons un peu partout dans le monde, selon le directeur général d’Événement Gaspésia, Jean-François Tapp.

Les événements sportifs n’échappent pas à tout ce qui va se passer dans l’économie. Cette question-là s’applique aussi à l’industrie agroalimentaire, donc tout ce qui est basé sur le volume, la recherche de profit est effritée , dit-il.

Jean-François Tapp, directeur des courses d'Événements Gaspésia (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

De son côté, le Marathon Gaspesia de Percé garde le cap et prévoit toujours de tenir ses différentes courses durant la fin de semaine du 20 octobre, si les mesures ne sont pas resserrées pour lutter contre la COVID-19.

L’événement limite toutefois le nombre de dossards à seulement 500.

Donc ça réduit de beaucoup les frais fixes qu’on a pour livrer un événement de course à pied dans le format dans lequel on le fait ici à Coin-du-Banc, à Percé , précise Jean-François Tapp.

Une marée humaine de coureurs est devenue irréaliste, ce qui a forcé l’annulation de plusieurs événements de course à pied à travers le Québec.

Le marathon de Rimouski demeure le dernier en lice à avoir été annulé, alors que ceux de Québec et de Montréal n’ont toujours pas fait connaître leur décision.

D'après un reportage de Martin Toulgoat