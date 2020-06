Les ponts Mercier et Champlain à éviter ce week-end

Plusieurs entraves et fermetures seront une fois de plus à prévoir cette fin de semaine dans le corridor du pont Samuel-De Champlain, qui sera fermé en direction de Montréal de Brossard jusqu’à L’Île-des-Sœurs. Ceci en plus de la fermeture du pont Honoré-Mercier vers Kahnawake de samedi jusqu’à lundi.

Corridor de Champlain vers Montréal

Le principal secteur à éviter pour les automobilistes qui entreront à Montréal cette fin de semaine sera sans contredit l’autoroute 10 ouest et le pont Samuel-De Champlain, qui seront fermés en direction de Montréal de vendredi soir 23 h jusqu’à lundi matin 5 h.

Toutes les voies vers Montréal seront fermées de la sortie 11, à Brossard (pour l’A-30) jusqu’à L'Île-des-Sœurs à Montréal.

La voie de desserte de l’autoroute 10 ouest sera aussi fermée entre l'échangeur de l'A-30 et le boulevard Taschereau.

La fermeture de ce tronçon de plus d’une dizaine de kilomètres doit permettre au consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL) d’effectuer des travaux de finition du pont Samuel-De Champlain et de ses approches, en plus des travaux du Réseau express métropolitain (REM) sous la responsabilité de CDPQ Infra.

Les automobilistes du sud-ouest de Montréal ne seront pas non plus au bout de leurs peines cette fin de semaine avec la fermeture de l’autoroute 15 nord, entre la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge) et l'entrée du boulevard De La Vérendrye, et ce, de vendredi soir 23 h jusqu’à lundi matin 5 h.

Les entrées en provenance du boulevard Gaétan-Laberge et de l'avenue Atwater seront aussi fermées selon le même horaire.

Échangeur Turcot et Décarie nord

Les automobilistes qui tenteront d’emprunter l’autoroute 15 nord (Décarie) en provenance du centre-ville ou du sud-ouest de Montréal via l’échangeur Turcot devront trouver un autre itinéraire, car l’autoroute 15 nord sera complètement fermée de vendredi 23 h à lundi 5 h entre de l’échangeur et l’entrée en provenance d’Édouard-Montpetit en raison de travaux d'asphaltage.

Ces travaux entraîneront aussi la fermeture de la bretelle de l’autoroute 20 est pour la 15 nord dans l’échangeur Turcot.

La bretelle menant de la 720/Route136 ouest à l’autoroute 15 nord sera aussi fermée. La bretelle sera cependant ouverte samedi de 6 h à 22 h.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Plusieurs fermetures sont à prévoir dans l'échangeur Turcot. Photo : Ministère des Transports / MTQ

D’autres fermetures seront aussi à prévoir ce week-end dans l’échangeur Turcot, mais cette fois en direction sud.

La bretelle qui relie l’autoroute 15 sud (Décarie) à la route 136/A-720 est (vers le centre-ville) sera fermée de vendredi soir 22 h à lundi matin 5 h.

La bretelle menant de l'autoroute 20 est à la 15 sud (vers L'Île-des-Sœurs, pont Samuel-De Champlain) sera aussi fermée selon le même horaire.

Secteur de L’Île-des-Sœurs : une voie en moins pour tout l’été

Une voie sur trois sera fermée sur l’autoroute 15 sud, à la hauteur de la sortie 57-N (chemin de la Pointe-Nord), à partir de dimanche 22 h, et ce, pour tout le reste de l’été en raison de l’ouverture du chantier de la future station du Réseau express métropolitain de L’Île-des-Sœurs.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Fermetures sur la 15 nord et la 10 ouest. Photo : Ministère des Transports / MTQ

Autoroute Bonaventure

Des travaux effectués par le Canadien National (CN) à la hauteur du pont Victoria entraîneront la fermeture complète de l’autoroute 10 ouest vers le centre-ville de vendredi 23 h à lundi 5 h.

La voie rapide sera fermée entre la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy, casino de Montréal) et l'entrée suivante.

Pont Honoré-Mercier

Des travaux sur la structure du pont Honoré-Mercier forceront la fermeture complète du pont en direction de la Rive-Sud (Kahnawake et Châteauguay) à compter de samedi 2 h jusqu’à lundi matin 5 h.

Une voie sera ouverte en contresens sur le pont en direction de Montréal pour permettre aux automobilistes de rallier la Rive-Sud. Des files d’attente sont à prévoir autant du côté de Montréal que de Kahnawake.

L'entrée de la rue Airlie pour la route 138 ouest sera fermée.