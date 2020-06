Le gouvernement Trudeau court-circuite la relance, martèlent les conservateurs

Gérard Deltell souligne que la Prestation canadienne d’urgence (PCU), qui octroie 2000 $ par mois aux travailleurs qui ont perdu leur emploi, a récemment été prolongée de huit semaines sans qu’aucun changement n’ait été apporté aux critères d’admissibilité.

À l'étape de la reprise économique, on a exactement les mêmes politiques qu'à l'époque où on avait, du jour au lendemain, la moitié du Canada qui se retrouve au chômage , dénonce le député de Louis-Saint-Laurent.

Son collègue, Joël Godin, a illustré le problème en calculant qu’un étudiant qui travaille 18 heures par semaine au salaire minimum, tout en touchant la PCU pour étudiant, encaissera un total de 2193 $ pour un mois de travail.

Un travailleur qui toucherait le même salaire pour un travail de 40 heures par semaine, sans avoir droit à l’aide fédérale, aurait de son côté un salaire mensuel de 2096 $, soit près de 100 $ de moins pour deux fois plus d’heures travaillées.

Le problème des entreprises en ce moment, c'est qu'ils ne sont pas capables d'avoir des employés à temps plein. C'est plus avantageux de travailler à temps partiel.

On a un taux de chômage à 13,7 % dans la région de Québec et on est en recherche de travailleurs. On veut relancer l'économie, mais le gouvernement fédéral nous court-circuite.

Joël Godin, député conservateur de Portneuf—Jacques-Cartier