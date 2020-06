Le reste des terrains de camping provinciaux maintenant disponibles en Saskatchewan

Après avoir ouvert prudemment les parcs en mai et les terrains de camping en juin, nous sommes heureux de pouvoir proposer davantage de places aux campeurs de la province , a mentionné le ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, Gene Makowsky.

Il ajoute que chaque étape du processus de réouverture des terrains de camping a permis à la province de mettre en place de meilleures procédures de nettoyage et opérationnelles afin d’assurer la sécurité du personnel et des visiteurs.

Des panneaux de signalisation ont été mis en place dans les parcs provinciaux pour rappeler aux visiteurs les protocoles de sécurité et les restrictions en vigueur.

On demande aux campeurs d'apporter du désinfectant pour les mains et des lingettes désinfectantes, de se tenir à distance des autres, de respecter les restrictions et les règles en vigueur et de rester chez eux s'ils ne se sentent pas bien , souligne la province.

Afin de minimiser les contacts entre les personnes, la province encourage les visiteurs à réserver en ligne et à se procurer un permis d'entrée annuel dans les parcs provinciaux.

Un processus d'enregistrement automatique a été mis en place qui permet aux visiteurs détenteurs d’un permis d’entrée annuel qui ont déjà réservé un terrain de se rendre directement à leur emplacement de camping dès leur arrivée.

Dès maintenant, la majorité des terrains de camping de nuit, double, de groupes ou équestre sont accessibles aux campeurs de la province.

Le gouvernement précise que de plus en plus de sites seront disponibles à compter du week-end ou de la semaine prochaine. Les campeurs peuvent visiter le site web de Tourisme Saskatchewan pour avoir les dernières informations.

Par contre, il ne sera pas possible de louer un emplacement saisonnier cet été dans les parcs provinciaux de la province.

Le gouvernement indique toutefois qu’il n’imposera pas de limite de séjour maximum par terrain. Les campeurs pourront donc profiter de n'importe quel site de camping disponible pendant la durée de leur choix.

Les douches rouvriront cette fin de semaine, tandis que les buanderies et les aires de cuisine communes resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Les plages et les aires de jeux sont pour leur part ouvertes.