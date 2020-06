Bon départ pour les campings de l’Est-du-Québec

Que ce soit en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent ou sur la Côte-Nord, les visiteurs sont déjà nombreux sur les terrains et les réservations s'accumulent.

La fermeture de la frontière avec les États-Unis et la difficulté de voyager à l’étranger ont poussé de nombreux Québécois à se tourner vers les campings de la province pour y passer leurs vacances.

Le propriétaire du Camping Rimouski, Michel Chicoine, a confiance pour la saison, malgré la baisse significative de touristes étrangers. Ça se présente assez bien pour [l'été]. Pour le mois de juillet, ça se présente bien, même très bien!

Le son de cloche est semblable de l'autre côté du fleuve. Le conseil des Innus d’Essipit, qui s’occupe du camping de Tadoussac, a aussi poussé un soupir de soulagement après des semaines d’incertitude.

Comme tout le monde pendant plusieurs semaines, nous nous sommes demandé comment la saison estivale allait se dérouler , explique Marie-Eve Théberge. Le conseil des Innus d'Essipit possède le camping Tadoussac, mais aussi plusieurs autres infrastructures touristiques, donc c'est a été un questionnement pour toutes nos installations.

À Carleton-sur-Mer aussi, le camping municipal de 300 places est presque rempli au maximum de sa capacité pour tout l’été.

La pandémie force les propriétaires de camping à transformer leurs installations pour faire en sorte qu'elles respectent les consignes sanitaires.

Au Camping Rimouski, les blocs sanitaires hommes et femmes ont été remplacés par des blocs familiaux, destinés exclusivement aux personnes qui ne disposent pas de toilettes dans leur véhicule récréatif. Les familles se font remettre une clé, qui leur permet d'accéder au bloc.

On fait un entretien aux deux heures des blocs sanitaires , explique Michel Chicoine. Des stations de lavage des mains sont présentes à toutes les portes.

On a fait plus que ce qui était demandé et c’est très apprécié des visiteurs.

Michel Chicoine, propriétaire du Camping Rimouski.