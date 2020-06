Les trois bureaux commerciaux de la Saskatchewan en Asie ouvriront en 2021

Plus de sept mois après avoir répété son intention de relancer sa présence à l’étranger puis envoyé une délégation lors d’une mission commerciale en Inde, au Japon et à Singapour , la Saskatchewan confirme que trois bureaux commerciaux ouvriront dans ces pays au début de l’année 2021.

Ceux-ci seront créés pour faciliter les investissements et pour augmenter les exportations de la Saskatchewan vers le continent asiatique et seront situés à New Delhi, à Tokyo ainsi qu’à Singapour, indique le gouvernement dans un communiqué.

Les bureaux commerciaux et une présence internationale soutenue sont des éléments clés de notre stratégie pour faire croître l’économie de la Saskatchewan , souligne le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Jeremy Harrison.

Le gouvernement estime qu’une telle initiative permettra de fournir aux pays asiatiques des informations sur le commerce et sur les occasions qui se présentent à eux s’ils souhaitent créer des partenariats avec des entreprises en Saskatchewan.

S’il est possible de le faire, le gouvernement aimerait aussi partager les locaux avec ceux d’Ottawa dans les trois pays.

La Saskatchewan a ce que le monde veut et ce dont il a besoin, mais dans un environnement commercial de moins en moins stable, nous devons diversifier et renforcer nos marchés d’exportation , explique Jeremy Harrison, tout en ajoutant que les exportations de la province vers l’Asie ont augmenté de façon importante au cours de la dernière décennie.

En 1991, le gouvernement du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan avait fermé trois bureaux commerciaux à l’étranger, soit ceux de Hong Kong, de Minneapolis et de Zurich.