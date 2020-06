Déconfinement des gîtes : une nouvelle douce-amère pour les propriétaires

La plus récente de déconfinement permet maintenant la réouverture des gîtes touristiques régionaux. La décision est bien accueillie par les propriétaires, qui s’activent maintenant à aménager les lieux pour respecter les normes sanitaires. Néanmoins, la décision tardive selon eux d’ouvrir les gîtes en laisse plusieurs amers.

De nombreux propriétaires ne digèrent pas qu’ils aient été mis à l’écart lors de la réouverture des chalets et des campings, au début du mois de juin. Très longtemps, on finissait par ne plus y croire , fait savoir Marie-Christine Chassot de Florencourt, propriétaire du gîte l'Île de garde situé à Sherbrooke.

Pour plusieurs d'entre eux, cette décision a entraîné des pertes financières importantes, car ils ont dû refuser plusieurs réservations. Pierre Robinette, du B&B Drew à Magog, estime que son chiffre d’affaires a fondu de 30 %.

Le fait d’être dans l’ignorance a amené plusieurs préoccupations, souligne-t-il. On a eu le déconfinement début juin de plusieurs secteurs d’hébergement. Pour les gîtes, on s’attendait minimalement à quelque chose début juin. Le fait qu’il ne s’est rien passé, le fait de n’avoir aucune information du ministère nous amenait dans le doute. Est-ce qu’on va rouvrir et quand?

D’autres propriétaires évaluent leurs pertes à 50 % de leur chiffre d’affaires habituel. Pour certains, le coup a été trop important. L’Estrie, qui compte environ 90 gîtes, en a déjà perdu 5, qui ont mis la clé sous la porte.

De son côté, le centre de villégiature Jouvence, à Orford, attendait plus de 700 familles cet été. Un chiffre qui a été revu à la baisse à 550 depuis le déconfinement. L'organisme à but non lucratif a dû piger dans son fonds de réserve pour maintenir ses opérations. Les portes du centre ouvre par ailleurs le 3 juillet prochain.

On a dû mettre des projets sur la glace parce qu'on a perdu 1,3 millions de dollars en revenus depuis la fermeture à la mi-mars , explique Martin Lavoie, directeur général de Jouvence.

Les craintes face à l’avenir ont poussé les propriétaires de gîtes à vouloir former une association dans le but d’avoir davantage de poids auprès du gouvernement.

Plusieurs provinces n’ont toujours pas ouvert leurs gîtes, explique Pierre Robinette. Cela préoccupait financièrement énormément. C’est ce qui a amené de plus en plus de regroupements des propriétaires de gîtes.

Pour l’instant, seuls les camps de vacances avec séjour ne peuvent accueillir de clients.