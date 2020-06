La saison du traversier entre la Nouvelle-Écosse et le Maine est annulée

Jusqu’en 2018, le traversier faisait la liaison entre Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, et Portland, dans l’État américain du Maine.

Le débarcadère du côté américain devait être déplacé à Bar Harbor à partir de 2019. Sa construction n’a toutefois pas été complétée à temps, menant à l’annulation de la saison l’année dernière.

L’annulation de la saison 2019 avait coûté 17,8 millions de dollars aux contribuables de la Nouvelle-Écosse, et a eu des répercussions négatives sur l'industrie touristique.

La liaison entre Yarmouth et Bar Harbor devait finalement pouvoir se faire à compter de la fin juin 2020. La pandémie a forcé le report de cette date au milieu de juillet, puis à l’annulation officialisée vendredi.

Question de santé publique

Le traversier était prêt à être remis en service, a assuré vendredi le premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Mais le gouvernement provincial ne pouvait ignorer le nombre de cas élevés de COVID-19 aux États-Unis, a ajouté Stephen McNeil.

Cela ne lui paraît pas sécuritaire pour le moment, dit-il.

Il estime de plus que les protocoles de sécurité ne seraient pas suffisants pour laisser les Américains entrer en Nouvelle-Écosse.

La fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis est par ailleurs maintenue au moins jusqu’au 21 juillet.

Dans le Maine, on comptait cette semaine environ 450 cas actifs de COVID-19. La maladie pulmonaire, identifiée pour la première fois le 12 mars, a fait 103 morts et été contractée par plus de 3100 personnes dans cet État de plus de 1,3 million d’habitants.

Plus tôt cette semaine, la Nouvelle-Écosse disait n’être au courant d’aucun cas actif de la maladie, qui a fait 63 morts et touché 1061 personnes dans la province d’un peu moins d’un million de résidents.

Bay Ferries payé quand même

Dans une déclaration écrite, Mark MacDonald, le chef de la direction de Bay Ferries, qui est l’opérateur du traversier, affirme que le coronavirus cause trop d’incertitude pour que l’on puisse sauver la saison 2020.

Le bateau restera pour le moment à Charleston, en Caroline du Sud, où il est entreposé entre deux saisons.

Vendredi, Stephen McNeil a déclaré que le gouvernement provincial verserait un montant d’argent à Bay Ferries malgré l’annulation de la saison. Il n’a cependant pas voulu préciser combien.