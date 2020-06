Fermeture de l’école de conduite Le Tournant : tous les dossiers ont été transmis

Muette depuis la fermeture de son entreprise il y a un peu plus de deux semaines, la propriétaire de l’école de conduite Le Tournant, Annie Bouchard, confirme que tous les dossiers actifs ou inactifs de ses anciens élèves des cinq dernières années ont été transmis à l’Association québécoise des transports (AQTr), l’organisme qui chapeaute les écoles de conduite au Québec.

Dans un échange de courriels, la propriétaire de l’école de conduite estime que la situation est malheureuse pour elle et ses anciens élèves. Elle souhaite que le tout se réglera le plus rapidement possible .

Selon elle, l’AQTr, depuis le 22 juin, a commencé la prise de contacts avec ses anciens clients. Elle ignore toutefois à quel moment l’ensemble des apprentis conducteurs recevront leur attestation, celle-là même qui leur permettra de poursuivre leur cheminement avec une autre école de conduite.

La situation est exceptionnelle pour l’AQTr, écrit Annie Bouchard, mais j’ai travaillé ferme et envoyé les dossiers des élèves afin d’accélérer le processus.

Dans son courriel, elle soutient cependant qu’il y a eu des délais avec la transmission des informations des étudiants, parce que les bureaux de l’AQTr sont encore fermés et les employés sont toujours en télétravail.

Elle est consciente que la situation peut être frustrante pour certains élèves, Je sais que c’est difficile de les rejoindre, mais c’est la seule façon de faire pour l’instant , signale-t-elle.