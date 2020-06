L'UQTR participera aux recherches sur la COVID-19

Ce fonds d’aide servira à l'octroi de bourses de soutien à la recherche portant sur le dépistage et la prévention ainsi que sur les traitements et les impacts du virus sur la santé des individus, des familles, des communautés et de l'environnement.

Le recteur de l'Université, M. Daniel McMahon, explique que plus de 30 projets de recherche en lien avec la Covid-19 sont déjà en cours ou à l’étude.

Le Fonds d’aide à la recherche sur la Covid-19 est mis sur pied par la Fondation de l' UQTRUQTR et le Décanat de la recherche et de la création de l’ UQTRUQTR ,