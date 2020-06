Tourisme : l’Ouest canadien ne reçoit pas sa juste part d’Ottawa, estime la Saskatchewan

Cette demande survient après l’annonce d’Ottawa, en début de semaine, d’une enveloppe de 46 millions de dollars destinée au secteur touristique du Québec et des provinces de l’Atlantique.

Dans un message publié jeudi sur Twitter, le premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe confirme que son ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, Gene Makowsky, a écrit une lettre à la ministre fédérale du Développement économique, Mélanie Joly, afin de lui faire part de sa déception.

Il est scandaleux que vous reconnaissiez la dévastation du secteur du tourisme au Canada tout en aidant [les provinces] de façon inéquitable. [L’industrie] dans l’ensemble de notre pays est en difficulté, mais il semble que votre gouvernement ne soutient que l’Est du Canada , peut-on lire dans la lettre adressée à Mélanie Joly.

Je m’attends à ce qu’une annonce soit faite en faveur de l’Ouest canadien dans les prochains jours afin de garantir que toutes les régions reçoivent un traitement équitable pendant cette période sans précédent , ajoute Gene Makowsky.

Ce dernier rappelle qu’en 2019, l’industrie touristique en Saskatchewan représentait 71 000 emplois et que plus de 95 % des entreprises liées au secteur sont des petites ou des moyennes entreprises qui sont majoritairement gérées et exploitées de manière indépendante.

Le mois dernier, Voyage Manitoba estimait que le secteur touristique pourrait perdre près d’un milliard de dollars en revenu en 2020 en raison de la pandémie.

Au début du mois de juin, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a pour sa part affirmé que sa province fait de son mieux pour soutenir l’industrie du tourisme, tout en mentionnant qu’il faudrait d’abord miser sur le tourisme local puisque les voyageurs internationaux ne seront pas au rendez-vous.

Puis, cette semaine, plusieurs intervenants qui travaillent dans l’industrie touristique en Alberta ont mentionné qu’ils ne s’attendaient pas à ce que les gens se déplacent en grand nombre dans les lieux touristiques de la province cet été et que des baisses de fréquentation dans les hôtels, entre autres, étaient inévitables.