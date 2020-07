Edmonton et Toronto choisies comme villes bulles par la LNH

La Ligue nationale de hockey a annoncé que les villes de Toronto et Edmonton accueilleront les 24 équipes du circuit Bettman qui prendront part à la reprise du jeu à compter du 1 er août.

La LNH en a fait l'annonce par voie de communiqué, vendredi, dans la foulée de la ratification du protocole de retour au jeu cet été et de la prolongation de la convention jusqu'en 2025-2026.

La ligue comptait initialement 10 candidatures. Edmonton, où s'établiront les équipes de l'Ouest, et Toronto, ville bulle de l'Est, faisaient partie des quatre finalistes avec les villes américaines de Las Vegas et Chicago.

Vancouver s'est retirée de la course le 25 juin dernier. Los Angeles, Dallas, Pittsburgh, Columbus et Minneapolis-St. Paul ont été écartées en cours de route.

Le gouvernement fédéral a donné un coup de main déterminant à la candidature des villes canadiennes le 19 juin en approuvant la proposition de quarantaine de groupes de la LNHLigue nationale de hockey . Les joueurs et le personnel des équipes peuvent ainsi contourner la quarantaine obligatoire de 14 jours qui s'applique aux personnes entrant au Canada.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 a beaucoup diminué au Canada ces dernières semaines, autre atout pour les candidatures de Toronto et d'Edmonton.

La province de l'Ontario, particulièrement touchée depuis le début de la pandémie, n'a pas dépassé la barre des 200 nouveaux cas par jour depuis le début du mois de juillet.

Une nouvelle attendue

L'aréna Banque Scotia, anciennement le Centre Air Canada, est le domicile des Maple Leafs de Toronto au cœur du centre-ville. Photo : CBC / Trevor Dunn

Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Toronto et nous allons nous assurer d'offrir un grand spectacle pour le hockey, comme nous le faisons toujours, tout en respectant les mesures de santé et sécurité , a dit le maire de Toronto, John Tory.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, s'était dit à l'aise avec le plan présenté par la LNH, même si la Colombie-Britannique avait exprimé ses réserves vis-à-vis des mesures sanitaires.

Ils ont des règles très strictes pour les joueurs, a dit Ford. Quand ils m'ont dit que les joueurs allaient être testés tous les jours, je ne suis pas un expert médical, mais il me semble qu'ils n'ont pas besoin de subir des tests quotidiens. Peut-être aux trois jours, je ne sais trop.

Ils sont sévères avec les joueurs. Je pense que les gens souhaitent voir quelques matchs de hockey à la télévision. Je ne pense pas que ce soit trop mal.

La candidature d'Edmonton a aussi été fortement appuyée par la classe politique de l'Alberta. Le maire d’Edmonton, Don Iveson, et le premier ministre Jason Kenney ont défendu la proposition du groupe Oilers Entertainement, avec ses structures qui s’apparentent à celles d’un village olympique au cœur de la capitale albertaine.

La médecin hygiéniste en chef de la province de l'Alberta, Deena Hinshaw, a aussi parlé en faveur de la venue de la LNHLigue nationale de hockey .

Les camps d'entraînement débuteront le 13 juillet dans le cadre de la troisième phase du retour au jeu. Les équipes qui prendront part à la reprise de la LNHLigue nationale de hockey se rendront dans les villes bulles le 26 juillet.

À Toronto, les installations sportives des équipes professionnelles sont rouvertes depuis le début du mois de mai.

La tour préliminaire en vue des séries éliminatoires s'amorcera le 1er août. Tous les matchs seront tenus à huis clos.