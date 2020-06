Oui à l'ouverture des bars, mais sans piste de danse

En plus d’interdire l’accès au plancher de danse, la clientèle devra obligatoirement être assise et respecter les règles de distanciation sociale.

Cela va être un beau défi à gérer, admet Mario Coulombe, propriétaire du bar Loubards, à Sherbrooke. Surtout que la danse est un volet important. Cela va être un peu particulier. On va essayer de composer avec la situation, on n’a pas vraiment le choix.

S’il se dit tout de même heureux de pouvoir rouvrir ses portes, Mario Coulombe avoue que l’annonce de Québec est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, et qu’il doit encore évaluer comment son équipe va réussir à rendre l’expérience des clients agréables.

On n’a pas vraiment le goût de mettre des playlists, c’est sûr qu’on va communiquer avec nos D.J. Mais on va voir comment on va gérer que les gens doivent être assis.

Mario Coulombe soutient que son entreprise a les reins solides, et peut passer à travers cette crise. Néanmoins, l’incertitude plane, car les mesures peuvent rapidement évoluer. Et il ne sait toujours pas comment le retrait du côté boîte de nuit de son entreprise aura un impact sur ses finances.

Avec l’ouverture de la terrasse, de la cuisine d’été, on a un certain achalandage et on est très content de cela, malgré tout. Mais c’est sûr que le volet nightlife est un peu plus important.