Violence policière au Nunavut : miser sur des refuges plutôt que sur la détention

Plutôt que d’être envoyés en détention, les sans-abri et les personnes aux prises avec des dépendances devraient être davantage pris en charge par des refuges, affirme la directrice d’un refuge d’Iqaluit.

Dans un refuge, nous nous assurons que Gendarmerie royale du Canada ne porte pas atteinte aux libertés individuelles des sans-abri , indique Laurel McCorriston.

La Société Uquutaq dispose de deux refuges, dont l’un accueille des sans-abri sous l’effet d’alcool ou de drogues.

Depuis l’arrestation musclée d’un homme en état d’ébriété, à Kinngait, le refuge tente de trouver d'autres types d'espaces pour accueillir les personnes en état d'ébriété dans des lieux publics.

Après son arrestation, l’homme a été placé en détention dans une cellule où il a été attaqué par un autre détenu.

Laurel McCorriston affirme que les personnes aux prises avec des dépendances ont plus de risques de vivre une telle situation lorsqu’ils n’ont pas de domicile.

Pourquoi finissent-ils dans des cellules? Parce qu’ils n’ont nulle part où aller. Laurel McCorriston, directrice générale de la Société Uquutaq

Elle ajoute que ces cellules sont loin d’être suffisantes pour venir en aide aux personnes en état d’ébriété ou souffrant de dépendances.

Plutôt que d’emprunter la voie punitive, il faut préconiser une approche d’ouverture et d’entraide, croit Laurel McCorriston : C’est un problème systémique et non, individuel.

Laurel McCorriston, directrice de la Société Qquutaq d'Iqaluit Photo : CBC / Travis Burke

La Société Uquutaq dispose notamment d’un refuge de nuit, ouvert aux hommes et aux femmes, qu’ils soient sobres ou non.

La Société a noté une hausse de l’achalandage dans ce refuge depuis 2017; une situation qu’elle associe à l’ouverture du magasin de vins et de bières d’Iqaluit.

Laurel McCorriston affirme que l’établissement est un bon point de départ, mais elle souhaiterait voir davantage d’initiatives en santé mentale, entre autres, destinées aux sans-abri d’Iqaluit.

Cet automne, la Société s’est fixé comme objectif d’ouvrir des logements abordables et de transition dans la communauté.

Centre de traitement des dépendances à venir

Le territoire doit aussi voir un centre de traitement des dépendances ouvrir ses portes dans les cinq prochaines années. L’établissement accueillera des personnes qui ont des enfants, mais il n’offrira toutefois pas de services de première ligne et d’intervention d’urgence en lien avec des dépendances.

Le ministère de la Santé étudie aussi la possibilité de lancer à Clyde River et à Rankin Inlet un programme de guérison des dépendances sur le territoire, similaire à celui mis en place à Cambridge Bay.

Nous ne pouvons pas simplement calquer ce qui se fait ailleurs. Il faut plutôt une solution conçue au Nunavut, fondée sur les connaissances inuit, mais qui repose aussi sur les meilleures pratiques cliniques , affirme le directeur général du Centre de rétablissement du Nunavut, Jakob Gearheard.

Le ministère de la Santé envisage de lancer à Clyde River un programme de guérison des dépendances sur le territoire. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

S’inspirer des Territoires du Nord-Ouest

Aux Territoires du Nord-Ouest, la Ville de Yellowknife dispose d’un centre de dégrisement qui fait aussi office de refuge durant le jour. La directrice générale du Conseil pour les personnes handicapées des Territoires du Nord-Ouest, Denise McKee, affirme que l’établissement porte ses fruits dans la communauté.

C’est un lieu sécuritaire pour empêcher que les gens se retrouvent seuls dans la rue , affirme Denise McKee.

Le centre de dégrisement de Yellowknife est aussi un refuge durant le jour. Photo : CBC / Gabriela Panza-Beltrandi

Des agents de la GRCGendarmerie royale du Canada peuvent y conduire des personnes intoxiquées, plutôt que de les garder en détention. L’établissement dispose de 27 lits et d’une équipe médicale.

[Il accueille] des personnes qui ont vécu des traumatismes de vie et qui ont de nombreux handicaps, précise Denise McKee. Nous avons dû faire beaucoup de travail de sensibilisation pour que le public comprenne que ce n’est pas un centre de traitement, mais bien un endroit où les personnes aux prises avec des dépendances peuvent venir.

Avec les informations de Beth Brown