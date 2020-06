Vague de chaleur au Manitoba

Environnement Canada annonce une vague de chaleur pour le sud du Manitoba et une grande partie de l’est de la province à compter de vendredi et pour toute la fin de semaine.

L’agence météorologique indique qu’une masse d’air très chaud envahira peu à peu ces régions vendredi et y restera samedi et dimanche.

À Winnipeg par exemple, le mercure pourrait dépasser les 30 degrés Celsius et occasionner un humidex de 38 samedi en journée. Les températures nocturnes varieront entre 17 et 23 degrés.

Environnement Canada indique qu’un front froid se dirigeant sur l’ouest du Manitoba occasionnera probablement un peu de répit à ces régions au cours de la deuxième moitié de la fin de semaine.

Toutefois, l’agence souligne que cette vague de chaleur pourrait persister jusqu’au milieu de la semaine prochaine pour la vallée de la rivière Rouge, la région d’Entre-les-Lacs et certains secteurs est de la province.

Se rafraichir à Winnipeg

Les piscines extérieures et les pataugeoires de Winnipeg ouvriront le 3 juillet, mais avec des capacités réduites et suivant un système de plages horaires. La Ville demande aux Winnipégois de réserver un créneau de deux heures, pour s'y baigner.

Les gens qui voudront se baigner sans réservation pourraient ne pas être admis si une piscine est déjà au maximum de sa capacité autorisée.

Les règles de distanciation sociale et les mesures d’hygiène entraînent certains changements : les casiers ne seront pas disponibles et l’usage des douches, toilettes et vestiaires sera limité.