Élections de Saskatoon : Rob Norris officialise sa candidature et critique Charlie Clark

Dans un discours qui marquait le début de sa campagne, Rob Norris a assuré les citoyens qu’il ferait de la sécurité sa priorité absolue s’il est élu à la mairie le 9 novembre.

Il reproche entre autres à Charlie Clark d’avoir été trop passif sur ce front depuis son élection, à tel point que les entreprises se demandent si elles veulent continuer de faire des affaires à Saskatoon.

Rob Norris a affirmé que les citoyens se souviendront du bilan de Charlie Clark pour les mauvaises raisons à cause des montants records d’incendies criminels, des meurtres, des crimes violents et des nombreuses familles en difficulté.

Charlie Clark a profondément échoué auprès des citoyens à propos de la sécurité de cette ville. Rob Norris, candidat à la mairie de Saskatoon

De son côté, Charlie Clark n’a toujours pas confirmé s’il compte se présenter de nouveau comme candidat aux élections municipales.

Dans une déclaration partagée à CBC/Radio-Canada peu avant le discours de Rob Norris, le maire de Saskatoon a fait savoir que, pour le moment, tous ses efforts sont dirigés vers le leadership dont il doit faire preuve pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

J’annoncerai mes intentions plus tard , a indiqué Charlie Clark.

Choc des idées

Selon Rob Norris, les habitants de Saskatoon ont besoin de nouveaux yeux et de nouvelles idées à l’Hôtel de Ville.

Le candidat à la mairie est d’avis que les décisions de Charlie Clark au sujet de l’augmentation des impôts fonciers en 2020 et en 2021 ne sont pas appropriées et que la Ville devrait privilégier des cycles budgétaires d’une seule année afin d’être plus flexible lors des périodes économiques plus difficiles.

Rob Norris est aussi en désaccord avec le plan environnemental de Charlie Clark, qui prévoit des investissements de 19 milliards de dollars afin de réduire de 80 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050. Il estime qu’un tel projet est difficile à vendre aux contribuables.

M. Norris ajoute qu'il n’a pas l’intention de réduire le financement des services policiers.

Dans un communiqué publié après le discours de Rob Norris, Charlie Clark a souligné que les quatre mois restants avant les élections donneront beaucoup de temps pour aborder des questions spécifiques.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, dit qu'il veut que le budget pour 2018 reflète les besoins des habitants. Photo : Radio-Canada

Un appui important

Déjà, Rob Norris peut compter sur l’appui de l’ancien premier ministre saskatchewanais Brad Wall, qui n’a pas tardé jeudi à partager quelques bons mots au sujet de son ancien collègue : Rob [Norris] était un député qui travaillait dur et était un membre efficace du Cabinet. Il a toujours défendu les intérêts des gens de Saskatoon. Il semble être un excellent choix comme maire.

