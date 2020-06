Le point de presse du premier ministre Justin Trudeau

Hier, lors de sa rencontre avec les médias, M. Trudeau a annoncé une Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant de 1000 $ à 5000 $, qui va permettre aux jeunes d’acquérir de l’expérience tout en contribuant à leur communauté .

Cette bourse s’adresse aux étudiants des cégeps ou des universités ainsi qu’aux nouveaux diplômés.

Le gouvernement fédéral entend également investir dans Emploi d’été Canada pour ajouter 10 000 placements en milieu de travail pour les étudiants âgés de 15 à 30 ans .

Justin Trudeau s’est engagé également à soutenir la création de 20 000 autres placements pour les étudiants du cégep et de l’université dans des secteurs en forte demande par l’entremise du Programme de stages pratiques pour les étudiants .

Le premier ministre ajoute que son gouvernement va également investir 40 millions de dollars pour créer 5000 stages Mitacs, un organisme à but non lucratif qui favorise la collaboration entre les universités et le secteur privé, pour les étudiants de niveau postsecondaire dans le cadre de son plan pour aider les étudiants.

Le premier ministre a aussi annoncé un investissement de 110 millions de dollars dans la recherche sur la COVID-19. Au total, 139 équipe de recherche à travers le pays recevront un soutien financier au cour de la prochaine année.

Plus de détails suivront.