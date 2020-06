Électricité : des tarifs saisonniers seraient mal accueillis, selon Énergie NB

La société de la Couronne prend cette position dans un document soumis à la fin du mois dernier à la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick.

Les tarifs sous leur forme actuelle constituent un genre de contrat social établi de longue date, explique Énergie NB dans ce document. Elle dit ne pas être au courant d’une quelconque préférence des consommateurs ou des décideurs politiques pour changer cette formule historique.

Depuis trois ans, Énergie NB participe à un exercice de la Commission dont le but est de mieux équilibrer les tarifs en tenant compte des consommateurs et des coûts de production de l’électricité.

Étant donné que les coûts de production sont plus élevés en hiver qu’en été, l’une des recommandations préliminaires consistait à créer un modèle de tarifs adapté à cette situation.

Énergie NB demande à la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick de ne pas mettre en oeuvre des tarifs variant selon la saison parce que, selon elle, ses abonnés résidentiels n’ont pas été adéquatement consultés. Photo : Radio-Canada / René Landry

Énergie NB a embauché la firme Christensen Associates Energy Consulting en 2017 pour avoir des conseils à ce sujet. Ces consultants ont suggéré que les tarifs hivernaux des abonnés résidentiels surpassent de 66 % au maximum les tarifs estivaux. Cette mesure, selon eux, constituerait une plus juste répartition des coûts entre les consommateurs qui chauffent leur demeure à l'électricité et ceux qui emploient plutôt une autre méthode de chauffage.

Environ 63 % des abonnés résidentiels chauffent leur demeure à l’électricité, soulignent les consultants dans leur rapport. Il est plus coûteux pour Énergie NB de desservir ces abonnés que les autres parce qu’ils consomment relativement plus d’électricité durant les heures de pointe en hiver lorsque la production coûte plus cher, selon les consultants.

La demande d’électricité est plus faible en été. Énergie NB durant cette période exploite principalement ses centrales qui en produisent à moindre coût. La centrale nucléaire de Point-Lepreau, par exemple, dépense moins de 1 ¢ en combustible nucléaire pour chaque kilowattheure d’énergie qu’elle produit.

La centrale thermique de Coleson Cove, au Nouveau-Brunswick, n’est activée que durant une vingtaine de jours par année lorsque la demande d’électricité augmente en période de froid intense. Photo : CBC/Matthew Bingley

La firme Christensen note également que les périodes de froid intense en hiver obligent Énergie NB à activer des centrales plus coûteuses. La centrale thermique de Coleson Cove, par exemple, dépense 14 ¢ en combustible fossile pour produire un kilowattheure d’électricité.

La formule de tarification actuelle répartit les coûts également entre tous les abonnés même s’ils sont particulièrement entraînés par ceux qui chauffent leur demeure à l’électricité. La firme Christensen estime que le moyen le plus simple d’éviter d’éviter cela est de remplacer la formule actuelle par des tarifs saisonniers.

Cette idée semblait gagner du terrain l’an dernier lorsque d’autres consultants embauchés par la Commission ont organisé des ateliers sur la tarification de l’électricité. Le consultant Ahmad Faruqui, de San Francisco, a fait état d’un consensus chez les intervenants au sujet de tarifs saisonniers.

Des consultations exhaustives s’imposent, selon Énergie NB

Énergie NB a produit son document à l’intention de la Commission après ces ateliers. La société de la Couronne doute que ses abonnés acceptent des tarifs saisonniers. Elle ajoute que ses abonnés résidentiels n’avaient aucun représentant officiel à ces ateliers et que les participants ne représentaient pas l’ensemble de la population.

Le PDG d'Énergie NB, Keith Cronkhite, a expliqué l’hiver dernier devant la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick que répondre à la demande d’électricité certains jours peut coûter cher, mais que le problème n’est pas aussi sévère que le croient certains intervenants (Archives). Photo : CBC/Robert Jones

Les ateliers organisés en 2019 comptaient notamment des représentants d’Énergie NB, de la Commission, des entreprises J. D. Irving et Liberty Utilities, de gouvernements municipaux, de sociétés municipales d’énergie et de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. L’intervenante publique dans le secteur de l’énergie du Nouveau-Brunswick, Heather Black, était aussi présente, ainsi que des citoyens.

Énergie NB estime qu’un changement si important de la formule de tarification requiert plus de consultations publiques. Elle recommande l’arrêt de l’exercice en cours depuis trois ans pour en lancer un autre plus tard cette année ou l’année prochaine.

Avec les renseignements de Robert Jones, de CBC