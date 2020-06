La plage du parc des Cèdres sera mise sous surveillance constante

C'est ce qu'a confirmé la porte-parole du SPVGService de police de la Ville de Gatineau Renée-Anne St-Amand, en entrevue, plus tôt ce vendredi.

Dès demain, les agents assureront une surveillance constante du parc et à compter du premier juillet, les effectifs seront augmentés à cet effet.

On remarque un léger changement de stratégie au SPVGService de police de la Ville de Gatineau . S'il y a quelques semaines, on misait d'abord sur la prévention, les agents remettront désormais des constats d'infraction pour ceux qui ne comprennent pas le message .

On invite les gens à collaborer et à ne pas consommer d'alcool ou de cannabis , indique Mme St-Amand. Nous allons émettre des constats sans hésitation.

On est là entre autres pour faire de la répression. La sensibilisation passe entre autres par la répression.

Depuis le début de la pandémie, cinq constats ont été remis pour consommation d'alcool et sept pour désordre causé dans un endroit public, selon les chiffres du corps de police.

Les résidents du secteur du parc des Cèdres à Gatineau en ont plus qu’assez du bruit qui persiste tard la nuit et des déchets qui jonchent le sol. Mais ils sont très peu à dénoncer la situation ou à appeler la police s’ils sont témoins de gestes inappropriés.

Les résidents sont à boutte. Beaucoup n’osent pas appeler la police pour porter plainte. Il y a eu plusieurs crevaisons de pneu, du grabuge, intrusion dans les cours chez les gens. Il y en a qui ont peur, alors les gens viennent nous voir et nous demande si on peut faire quelque chose , soutient Steve Graham des Amis de la marina d’Aylmer.

M. Graham demande aux résidents de ne pas hésiter à dénoncer les fêtards et les abus.

Selon lui, il est important d’appeler le 311 ou la police pour que la Ville soit au courant de la fréquence des débordements. Mais il n’a pas bon espoir qu’à court terme, la situation s’améliore.

D’après ce qu'on voit, c’est le party, surtout la nuit[...], après 22 h ça persiste. Et ce n’est pas des gens locaux, ça semble être des gens qui viennent de l'extérieur. C’est là que le grabuge arrive, et on voit des feux d'artifice aller à l’horizontale au lieu de vertical, en pleine canicule!

Steve Graham, Amis de la marina d’Aylmer