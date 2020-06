Explosion en Iran près d'un site inspecté par l'Agence de l'énergie atomique

L'incident s'est produit au sud-est de Téhéran dans l'espace public de Parchin en raison de la fuite de réservoirs de gaz, qui a provoqué l'explosion , a indiqué à la télévision d'État Davoud Abdi, le porte-parole du ministère de la Défense.

Dieu merci, il n'y a eu aucune victime , s'est réjoui M. Abdi.

Selon l'agence Fars, proche des ultraconservateurs, l'éclair qui a été vu à Téhéran a été provoqué par l'explosion d'un réservoir de gaz industriel près d'installations du ministère de la Défense, bien que le site où a eu lieu l'incident n'appartienne pas à l'armée.

Le site de Parchin a été inspecté par l'Agence internationale de l'énergie atomique avant la signature d'un accord nucléaire international en 2015.

Le lieu était en particulier soupçonné d'avoir abrité des tests d'explosions conventionnelles applicables au nucléaire, ce que la République islamique avait alors démenti.

La télévision d'État a retransmis vendredi des vidéos amateurs montrant ce qui semble être une énorme boule de feu orange montant dans le ciel, au milieu de la nuit.

D'autres images ont montré les conséquences de l'explosion, avec au moins deux grands réservoirs cylindriques endommagés par le feu ainsi qu'un champ brûlé non loin.

L'agence Fars a aussi indiqué plus tôt qu'une lumière orange dans l'est de Téhéran avait été aperçue après minuit dans la nuit de jeudi à vendredi et était restée visible quelques secondes .

Devant l'entrée de la zone militaire de Parchin, il n'y a pas de mouvement ni d'allées et venues de véhicules de pompiers ou de secours , a-t-elle noté tôt vendredi.