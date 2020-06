Les bars de l’Est-du-Québec préparent leur réouverture

Les propriétaires de bars de l'Est-du-Québec se réjouissent de pouvoir enfin rouvrir leurs portes , tel qu'annoncé jeudi par le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. Ils auraient toutefois voulu en être avertis plus tôt pour être mieux préparés en vue d'accueillir à nouveau leurs clients.

La réouverture se fera sous de strictes conditions. Il sera notamment interdit de danser pour respecter les mesures de distanciation physique.

Malgré cela, cette nouvelle phrase du déconfinement a été reçue comme un soulagement de la part des propriétaires de bar qui ne servent pas de nourriture. Le fait d'avoir été exclus, lorsque les restaurants ont été déconfinés le 15 juin, les avait déçus.

Un préavis aurait été espéré

Plusieurs propriétaires de bar auraient toutefois souhaité avoir plus de temps pour se préparer à accueillir des clients, puisqu'ils ne sont toujours pas prêts à rouvrir.

À Rimouski, le propriétaire du bar Le Campus, Luc Pichette, pense que la réouverture des bars aurait pu se faire plus tôt dans les régions moins affectées par la pandémie, comme le Bas-Saint-Laurent.

Surtout en région, nous autres on se battait en disant d'ouvrir les régions en premier, parce que les régions comme Rimouski n'avaient pratiquement pas de cas, [...] mais ça n'a jamais été pris en compte par le gouvernement. C'est malheureux parce qu'on aurait pu ouvrir facilement il y a un mois, un mois et demi , juge-t-il.

Pour sa part, le propriétaire du bar La Casa de Port-Cartier, estime que le gouvernement aurait dû être plus transparent quant à la date de réouverture.

On s’attendait à un déconfinement avant ça, mais on n’était pas nécessairement prêt à rouvrir du jour au lendemain. Matthew Saint-Pierre, propriétaire du bar La Casa de Port-Cartier

Jean-François Nellis, le copropriétaire de la microbrasserie Pit Caribou de Percé, est plus indulgent. C'est une option de tourisme que l'on n'avait pas il y a 10 ans. [...] Donc, nous on voit ça de bon augure que les bars puissent rouvrir. C'est sûr que certains vont dire que c'est tard, mais mieux vaut tard que jamais , dit-il.

La microbrasserie Pit Caribou à Percé (archives) Photo : Radio-Canada

Règles strictes

Les mesures de distanciation sociale et l’interdiction de la danse amèneront inévitablement d’importantes différences dans les bars.

Au bar le Campus à Rimouski, on prévoit notamment installer un écran de plastique devant le bar, distancer les tables et accueillir moins de clients qu'à l'habitude pour limiter les risques de contagion chez les clients et les employés.

Avec ces règles strictes, les tenanciers vont devoir user d’imagination, croit Matthew Saint-Pierre, de Port-Cartier.

On ne sait pas comment la clientèle va réagir [...], est-ce que les clients vont être au rendez-vous? , se demande-t-il. M. St-Pierre ajoute qu’il lui faudra plusieurs jours pour préparer la réouverture, après une pause de trois mois et demi.

Avec les informations de Bruno Lelièvre et Marie-Christine Rioux