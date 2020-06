Réouverture des piscines publiques à Toronto

Toutefois, le nombre de nageurs sera réduit et les sessions de baignade seront limitées à 45 minutes pour permettre un nettoyage plus fréquent à cause de la COVID-19, indique la Ville.

Par ailleurs, les baigneurs devront fournir leur prénom ainsi qu'un numéro de téléphone ou un courriel, afin que la santé publique puisse les contacter s'il y avait une éclosion.

Pour savoir si la piscine est ouverte près de chez vous : cliquez ici (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) .

Les jeux d'eaux sont déjà rouverts dans certains parcs. Ce doit être le cas dans l'ensemble de la ville d'ici samedi.

Quant aux pataugeoires, elles ouvriront graduellement à partir du 1er juillet.