Trois personnes recherchées pour des vols de crabes à Moncton

Le 5 juin dernier, explique la GRCGendarmerie royale du Canada , deux remorques de camion contenant du crabe des neiges congelé ont été volées au terminal routier Armour de la promenade Edinburgh. Puis, le 7 juin, deux autres remorques ont été volées au terminal Midland de l'avenue McNaughton. Au total, quatre chargements de crabes ont été volés.

La GRCGendarmerie royale du Canada veut interroger trois personnes au sujet des vols. Le premier individu (représenté sur la photo en tête d'article) est assez costaud et aurait entre 50 et 70 ans. Les deux autres ont le teint foncé et s’expriment en français, selon les informations de la GRCGendarmerie royale du Canada .

L'un des camions utilisés pour commettre un vol de crabes à Moncton. Photo : Gracieuseté de la GRC

Les autorités ont identifié deux camions qui auraient été utilisés pour commettre les vols. Il s’agirait de camions de marque Peterbilt. Le premier serait complètement noir et le second serait noir, agrémenté de dessin d’ailes rouges. On peut voir l’inscription PREET sur une des remorques volées.

On peut lire le mot "PREET" sur une des remorques volées. Photo : Gracieuseté de la GRC