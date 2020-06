Un lave-auto à Sherbrooke pour le Fonds des Millepattes

Le Fonds des Millepattes tiendra son lave-auto annuel, samedi, dans le but de donner un coup de pouce financier à des familles ayant un enfant atteint d’une maladie rare.

L’activité se déroulera samedi, de 10 h à 15 h au Spark Esthétique de Sherbrooke, et se fera selon le principe du don volontaire. Les équipes sur place feront également une collecte de bouteilles vides, et tous les dons amassés iront directement aux familles visées.

L’un des fondateurs de la fondation, Steve Walker, explique que toutes les mesures de distanciation sociale seront appliquées pour rendre l’activité sécuritaire.

Cette année, avec la COVID-19, plusieurs de nos activités ont été mises en pause. Mais on a décidé que le lave-auto n’était pas un rassemblement d’un grand nombre de personnes, explique-t-il. Tous nos bénévoles vont porter un masque ou une visière. Ceux qui vont faire laver leur auto peuvent amener le véhicule dans la bâtisse et rester dans la voiture, ou sortir de la voiture, et ensuite nos gens vont entrer pour laver le véhicule.

Donner au suivant

Abigaël Walker, la fille de Steve Walker, a reçu à l’âge de 9 ans un diagnostic de polychondrite chronique récidivante, une maladie incurable qui détruit le cartilage de son appareil respiratoire. Cette maladie est si rare, selon son père, qu’elle est la seule enfant à avoir reçu ce diagnostic au Québec, et il y a peut-être un ou deux, trois enfants qui ont des symptômes ou sont diagnostiqués au Canada.

Abigaël Walker, lors d'une course. Photo : Radio-Canada

La Course des Millepattes a été créée par la marraine d’Abigaël en 2012 pour soutenir financièrement la famille. Devant le succès de cette activité, le Fonds des Millepattes a vu le jour pour donner au suivant.

Abigaël, à l’âge de dix ans, a dit : "You know, on a eu notre dose d’amour. Moi, j’aimerais cela aider d’autres familles qui vivent une vie similaire à nous."

Après six ans, on a déjà aidé 22 familles et donné environ 120 000 dollars. Steve Walker, co-fondateur du Fonds des Millespattes

Après des années de souffrance, Abigaël va beaucoup mieux, selon son père, et sa maladie serait aujourd’hui stabilisée.

Cette année, je pense qu’on a trouvé le meilleur cocktail de médicaments pour elle. Elle vient de finir son secondaire 5, toute une victoire pour elle. Et l’an prochain, au cégep, elle s’en va en sciences infirmières.

Pour donner, à nouveau, au suivant.