Une deuxième chance pour l’usine d’alumine haute pureté de Cap-Chat

Jusqu'à maintenant, le parcours de l’usine de haute technologie avait été semé d’embûches. L’ancien propriétaire s’était mis sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers et compagnies (LACC) il y a trois ans.

L’entreprise AEM Canada, qui a racheté les installations au printemps, recherche maintenant des travailleurs pour relancer les activités.

Déjà une quinzaine de personnes s’affairent à remettre en fonction l’usine de haute technologie fermée depuis un an.

Environ 45 employés supplémentaires seront nécessaires. La production doit reprendre cet automne et si tout se passe bien, la vitesse de croisière sera atteinte au début de l'année 2021.

Le projet de relance d’AEM Canada s’élève à près de 6 millions de dollars.

Technologies Orbite avait eu des soucis financiers à cause, en grande partie, d’un four qui ne livrait pas la marchandise.

L’ancien chef d’exploitation pour Technologies Orbite, Charles Taschereau, est aujourd’hui consultant pour AEM Canada. Il dit avoir trouvé une solution à ce problème. Il y a un de nos partenaires qui a un four comme ça qui opère très peu. Il est disponible en Angleterre. Donc, le matériel, à court terme, va être envoyé là-bas pour le traitement final.

L'objectif à moyen terme, selon lui, est de réaliser l'ensemble du procédé de transformation de l'alumine en Haute-Gaspésie.

On a déjà des prix, des propositions pour acheter ce type de four et l’installer à Cap-Chat dans l’usine pour que l’ensemble du procédé puisse se faire au même endroit.

Charles Taschereau, consultant pour AEM Canada