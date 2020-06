Les défenseurs du Boisé-Fabi n’ont pas dit leur dernier mot

Pour François Villeneuve, président de l’Association citoyenne pour la protection du Boisé-Fabi, il n’est pas question de baisser les bras. On veut que [le promoteur] revienne sur sa décision et qu’il mette en place une option qui avait été analysée et qui était à l’avantage de tout le monde , explique-t-il.

Il n’y a pas d’acceptation sociale par rapport à ce plan-là. Si le promoteur va de l’avant, il ira à l’encontre de ce que veulent les gens autour. François Villeneuve, président de l’Association citoyenne pour la protection du Boisé-Fabi

L’option en question a été dévoilée par le quotidien La Tribune, la semaine dernière. Elle prévoyait le remplacement de la rue qui doit traverser le boisé par un corridor piétonnier et comprenait également le prolongement de la rue Wilfrid-Lemoine jusqu’à la rue Bertrand-Fabi. Ça répond à la préoccupation du promoteur d’avoir une deuxième sortie dans le secteur , lance-t-il.

François Villeneuve dit qu’il ne voit pas de problème à ce que le promoteur construise l’aqueduc qui doit passer dans le boisé, juste en dessous de la rue qui doit être construite. Ça peut se faire si le dessus est revégétalisé et que ça soit un corridor piétonnier , martèle-t-il.

C’est une option à multiples avantages. Ça avantage le promoteur parce qu’il aura sa deuxième sortie et ça avantage également les riverains qui ne veulent pas d’une rue au milieu du bois , poursuit-il. On croit qu’en réanalysant cette option, il y a la possibilité de faire quelque chose d’intéressant autant pour le promoteur que pour le monde.

Des actions pourraient être menées

L’association citoyenne pour la protection du Boisé-Fabi a par ailleurs fait savoir qu’elle mènerait des actions concrètes si le projet de rue allait de l’avant. On n’en restera pas là , dit François Villeneuve sans donner plus de détails.

De son côté, l’association citoyenne pour les espaces verts de Sherbrooke (ACEVS), qui appuie l'association citoyenne pour la protection du Boisé-Fabi, explique qu’il y aura notamment des pétitions et des mobilisations citoyennes dans le courant des prochaines semaines. Il y a aussi des plaintes qui ont été déposées à la commission des municipalités du Québec , note Martin Gagnon, coprésident de l’ACEVS.

Ce dernier pense que la Ville devrait faire pression sur le promoteur et d’agir pour que le projet n’aboutisse pas sous sa forme actuelle. On demande aux fonctionnaires et aux élus de la Ville de Sherbrooke d’être des leaders, de mettre leurs culottes. On les a élus pour ça , lance-t-il

La Ville peut dire au promoteur qu’on est en 2020 et que le monde ne veut pas de cette rue-là. Ils n’ont pas à jouer à l’autruche en disant qu’ils ne peuvent rien faire parce que c’est un contrat notarié. [La Ville] a l’obligation de réagir , croit pour sa part François Villeneuve.

Du côté de la Ville, le maire Steve Lussier précise encore une fois que la Ville a investi plus de 1,4 million de dollars pour l’acquisition du parc et que le promoteur a fait don de 36 400 mètres carrés d’espaces verts et s'est engagé à préserver une zone de milieu naturel de 40 200 mètres carrés.

Le maire de Sherbrooke regarde de son côté s’il y a moyen de végétaliser la rue dans le cadre d’un projet-pilote. Le dossier est à l’étude actuellement. Je trouve ça bien qu’on puisse faire traverser les familles en toute sécurité, que ce soient des piétons ou des gens qui font du vélo pour passer d’un quartier à l’autre , relate-t-il.