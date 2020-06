Les abattoirs de l'est ontarien incapables de répondre à la demande

Présentement, Jocelyn Levac, un producteur bovin d’Alfred, doit s’y prendre neuf mois à l’avance pour réserver une date d’abattage. Il faut […] éduquer nos clients pour leur dire que la situation a changé. On ne peut plus juste réserver [une date d'abattage] trois semaines à l’avance et dans un mois, vous allez avoir votre bœuf. C’est impossible » , raconte-t-il.

Si j’ai une commande aujourd’hui [la viande sera livrée au] début de mai 2021. Jocelyn Levac, producteur bovin

Or, selon le producteur bovin, le séjour prolongé des bœufs à la ferme peut occasionner une augmentation des coûts de production, notamment ceux liés à leur alimentation. Chaque jour que tu dépasses [la date d’abattage], bien c’est un coût additionnel à chaque journée , souligne M. Levac.

Le producteur bovin Jocelyn Levac. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Les périodes de sécheresse qui ont frappé la région au cours des deux dernières années ont notamment fait exploser le prix du foin. L'an dernier, les cultures de luzerne, une plante fourragère reconnue pour sa haute teneur en protéines, avaient été particulièrement éprouvées.

Beaucoup de demandes, très peu d’offres

Benoît Savage, propriétaire d’un abattoir à St-Albert, en a vu de toutes les couleurs au fil de ses 40 ans de métier. Mais des carnets de réservations remplis plusieurs mois à l’avance, c’est du jamais vu.

Ça fait au-dessus d’un an que je n’ai pas eu de vacances. Zéro. Pas une journée. […] Toutes les semaines, on [refuse] des clients , raconte l’homme de 58 ans.

Dans la région, les abattoirs se font rares. Les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) n'en comptent que trois, dont celui de M. Savage. Ces établissements sont titulaires d’un permis provincial, c’est-à-dire que la viande qu’ils transforment est exclusivement destinée au marché ontarien.

Il y a sept ou huit ans[…], un abattoir a fermé [à] Embrun. Et après ça, un autre a fermé [à] Russell. Tous [leurs] clients cherchaient des places à aller. C’est là que le gros boum a commencé. Benoît Savage, propriétaire de l'abattoir Savage et fils

Ce boum provoqué par la fermeture d'abattoirs a coïncidé avec l'émergence du phénomène de l’achat local. Alors que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence les faiblesses de l'industrie à l’échelle de la province, l’engouement pour les produits du terroir a pris de l’ampleur.

Cette idée d’achat local a fait augmenter la demande pour les produits de viande dans les régions , constate le directeur général de l’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO), Danik Lafond. Ça crée de la pression au niveau de la capacité de transformation.

Projet de centre alimentaire : la solution?

Sans surprise, le directeur général de l’ UCFOUnion des cultivateurs franco-ontariens salue l’initiative des CUPR Comtés unis de Prescott et Russell , qui ont annoncé en avril dernier la construction d’un abattoir, ainsi que d’un centre de transformation et de distribution agroalimentaire sous réglementation fédérale au coût de 36 millions de dollars.

Selon M. Lafond, la mise en oeuvre de ce projet va permettre de réduire la dépendance des producteurs ontariens à l’égard des gros abattoirs de l’ouest du pays et du Nord-Est américain. Le centre alimentaire, le premier du genre au Canada, doit être inauguré en 2022.