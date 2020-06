Le Festival fransaskois 2020 propose une édition qui sort de l’ordinaire

Pour les organisateurs, il n’était pas question de manquer une édition de l'événement annuel anciennement connu sous le nom de la Fête fransaskoise.

Afin de conserver le rendez-vous annuel de tous ceux qui aiment célébrer les arts et la culture, nous avons préparé une variété d’émissions pour souligner le Festival fransaskois , peut-on lire dans un communiqué.

L’événement sera lancé le samedi 11 juillet avec une émission radiophonique. Nommée Tous pour le festival, l’émission sera animée par la fureteuse fransaskoise Nicole Lavergne-Smith et sera présentée sur les ondes d’ICI Première.

La programmation comprendra également des entrevues et des chansons d’artistes qui devaient initialement participer au Festival fransaskois cette année.

Une de nos priorités à ICI Saskatchewan, c'est d'être en proximité avec notre public et c'est aussi important, sinon plus, de l'être dans les moments inhabituels comme ceux que l'on vit présentement, affirme le Premier chef contenus de Radio-Canada Saskatchewan, Serge Cloutier. C'est clair que malgré la pandémie et les restrictions, les gens veulent se voir, s'entendre... et entendre parler d'autres choses que de la COVID-19.

Puis, le dimanche, dès 13 h, le CCFConseil culturel fransaskois présentera une émission web intitulée Tire-toi une bûche et branche-toi au Festival fransaskois, qui sera animée par Micheline Marchildon.

En plus des artistes qui devaient participer à l’événement, l’émission ira à la découvertes de Fransaskois de la province. D’autres surprises attendent les téléspectateurs, indiquent les organisateurs.

Je pense qu'on en a pour tous les goûts et sur toutes les plateformes, ce qui est vraiment intéressant. [...] Notre partenariat s'est vraiment bien développé parce qu'on voulait créer quelque chose qui allait être un moment de rassemblement. Suzanne Campagne, directrice générale du Conseil culturel fransaskois

Finalement, le lundi, Radio-Canada diffusera de 18 h 30 à 19 h une émission intitulée Un festival pas comme les autres sur les ondes d’ICI Télé. Celle-ci sera également animée par Nicole Lavergne-Smith, qui sera en compagnie de Fransaskois de partout en province dans un esprit de rassemblement.

L’émission sera également diffusée sur la page Facebook et le site web de Radio-Canada Saskatchewan.