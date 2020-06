La Ville, qui a déjà commencé à peindre dans divers secteurs de la métropole ce message qui signifie La vie des Noirs compte , a précisé qu'il se matérialiserait d'ici une semaine sur la Cinquième Avenue, entre les 56e et 57e rues, c'est-à-dire devant la Trump Tower.

Le président est une honte pour les valeurs que nous chérissons à New York , a déclaré par communiqué une porte-parole du maire, Julia Arredondo.

Il ne peut pas s'enfuir ou nier la réalité à laquelle nous sommes confrontés, et chaque fois qu'il voudra mettre les pieds à l'endroit qu'il prétend être sa ville natale, il se fera rappeler que la vie des Noirs compte. Julia Arredondo, porte-parole du maire Bill de Blasio

Comme plus de 2000 villes américaines – de Boston à Los Angeles en passant par Atlanta et Denver – New York a vu défiler au cours des dernières semaines des foules nombreuses dans la foulée de la mort de l'Afro-Américain George Floyd, tué par un policier blanc.

Le mouvement a mobilisé dans les rues de petites et grandes villes du pays des centaines de milliers de manifestants réclamant un accès à la justice égal pour les Afro-Américains et la fin de la brutalité policière.

Par sa décision, le maire de Blasio, un démocrate, s'est attiré les foudres du président, qui a pourfendu la décision de peindre ces mots sur la légendaire et magnifique Cinquième Avenue .

Leur slogan est : "Des cochons dans une couverture, faites-les frire comme du bacon", une référence au fait de tuer la police, a-t-il lancé sur Twitter. La police de la ville de NY est furieuse!

Selon le New York Times, les manifestants à New York n'ont en fait jamais scandé ce message, qui a plutôt été utilisé au Minnesota en 2015 et dont une scène a été diffusée récemment par Fox News, le réseau de prédilection du président républicain.

Seuls les esprits déformés assimilent les mots Black Lives Matter à la violence. C'est un mouvement qui vise à reconnaître et à protéger la vie des Noirs. Personne n'est surpris que cela vous mette mal à l'aise , a riposté sur Twitter le maire de Blasio.

Au début du mois, la mairesse de Washington, Muriel Bowser, elle aussi démocrate, a fait afficher le même message sur la rue menant à la Maison-Blanche.