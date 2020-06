La carpe asiatique et le flétrissement du chêne aux portes du Nord de l’Ontario

Sarah Rang, la directrice générale du centre affirme que la carpe asiatique pourrait s'approprier des écosystèmes entiers.

Si vous aimez pêcher, vous la reconnaîtrez comme un poisson géant , selon Mme Rang. Elle affirme que la carpe asiatique est un très gros mangeur et un reproducteur rapide.

Selon le site web du centre des espèces envahissantes, la carpe asiatique désigne quatre espèces de carpes, la carpe à grosse tête, la carpe noire, la carpe herbivore et la carpe argentée, également connue sous le nom de carpe volante , toutes originaires de rivières, de réservoirs et de lacs de Chine et du sud de la Russie.

Elle a le potentiel d'anéantir une grande partie des pêcheries dont nous dépendons pour nos loisirs, mais aussi pour nos revenus. Sarah Rang, directrice du Centre de lutte contre les espèces envahissantes de Sault-Sainte-Marie

Selon Mme Rang, la pêche le long du lac Érié est susceptible d'être très perturbée si la carpe asiatique s'y installe.

Cette espèce mange tellement, qu'il mange essentiellement la nourriture que d'autres poissons mangeraient , explique Mme Rang. Il y a donc un potentiel d'anéantir les poissons sur lesquels nous comptons pour sortir et profiter d'une journée sur l'eau , ajoute-t-elle.

La carpe asiatique peut, selon elle, creuser dans l'eau et la rendre très boueuse, ce qui a des répercussions sur d'autres espèces .

Bien que la carpe soit originaire d'Asie, elle est présente dans les cours d'eau américains depuis les années 1960.

La carpe asiatique a été introduite comme une forme de contrôle biologique dans les installations d'aquaculture, mais au moins trois des espèces se sont échappées lors d'inondations.

Mme Rang affirme que les efforts pour les tenir à l'écart impliquent à la fois des groupes gouvernementaux et non gouvernementaux d'un peu partout dans le monde.

Il existe un certain nombre de programmes de détection précoce et de surveillance afin que nous puissions savoir où se trouve la carpe asiatique , explique Mme Rang.

Il existe un certain nombre d'outils que nous pouvons utiliser pour améliorer certains de nos ponts, écluses et barrages afin de rendre plus difficile la migration des carpes asiatiques vers les Grands Lacs depuis le sud des États-Unis , ajoute-t-elle.

Le champignon du flétrissement du chêne aussi dans la mire

Selon Mme Rang, les chercheurs s'efforcent également de lutter contre le flétrissement bactérien du chêne.

C'est un champignon qui attaque le chêne et qui a un impact énorme qui peut rapidement détruire les chênes , explique-t-elle.

Un champignon est la cause du flétrissement du chêne. Photo : Courtoisie du département des ressources naturelles du Michigan

Le champignon, transporté par les insectes d'un arbre à l'autre, interfère avec la capacité de l'arbre à transporter l'eau des racines vers les feuilles.

Vous pouvez donc imaginer que si vous n'apportez pas d'eau à une plante ou à un arbre pendant plusieurs jours et semaines, il peut mourir assez rapidement , affirme Mme Rang.

Celle-ci ajoute que le champignon peut provoquer un déclin rapide et même la mort des chênes .

Mme Rang affirme que le centre fait appel à l'aide des citoyens pour leur apprendre à identifier le champignon et à le signaler.

Tout le monde peut avoir un rôle à jouer en matière d'espèces envahissantes , affirme-t-elle.