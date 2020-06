Le Labrador ouvert aux Fermontois et Blanc-Sablonnais

Terre-Neuve-et-Labrador rouvre ses frontières aux résidents de Fermont et Blanc-Sablon.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le gouvernement de Dwight Ball indique que les Fermontois peuvent désormais traverser à Labrador City et Wabush sans s'isoler pendant 14 jours, à condition d'être asymptomatique et de ne pas avoir voyagé à l'extérieur du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador dans les deux dernières semaines.

Les Blanc-Sablonnais pourront eux aussi se rendre à L'anse-au-Clair dès vendredi.

Les barrages routiers seront maintenus en place afin de s'assurer que seuls les résidents des deux municipalités frontalières puissent traverser, ajoute le gouvernement.

À l'inverse, seuls les résidents de Wabush, Labrador City et L'anse-au-Clair seront autorisés à traverser au Québec pour se rendre à Fermont ou Blanc-Sablon.

Le maire de Fermont, Martin St-Laurent, confirme que certains de ses citoyens ont pu traverser vers le Labrador jeudi.

Cette nouvelle arrive après plusieurs jours de discussions entre les élus Nord-Côtiers et Terre-Neuviens.