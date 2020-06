Des entreprises de la région sont encore dans l’attente d’une aide fédérale

Le gouvernement fédéral avait annoncé en mars dernier une aide financière pouvant s'élever jusqu'à 40 000 $ pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Il avait ensuite revu ses critères en avril pour permettre à davantage d’entreprises d’y avoir droit. Un troisième élargissement des règles se fait toujours attendre.

Vendredi, le ministre des Finances Bill Morneau a annoncé sur Twitter que ces sommes ne seraient finalement pas disponibles cette semaine comme prévu.

De petites entreprises de la région sont donc toujours dans l’attente. Certaines auraient besoin de ce montant pour l'achat d'équipement de protection ou des salaires en attendant que l'activité économique reprenne pleinement.

J'ai de bons fournisseurs, ils acceptent d'attendre. Mais ça ne peut pas être indéterminé... ça nous prend des réponses rapides , explique Sonia Levasseur, propriétaire d’une entreprise de traiteur de Victoriaville qui n'est admissible à aucune aide financière.

On ne survivra pas à une deuxième vague, pas sans aide. Sonia Levasseur, propriétaire de Style de vie Traiteur

Sonia Levasseur est propriétaire de Style de vie Traiteur à Victoriaville. Photo : Radio-Canada / Jef Fortier

Les travailleurs autonomes et entreprises à dividendes ne sont actuellement pas admissibles.d

Carl Fournier, propriétaire d’une entreprise de Victoriaville spécialisée dans la photographie, n’est pas admissible à cette aide d’Ottawa puisqu'il travaille avec des pigistes. Son entreprise de production visuelle a perdu 75 % de ses contrats.

On doit changer notre fusil d'épaule et on doit avancer, il y a des coûts rattachés à ça.On doit continuer de payer notre loyer aussi!

Carl Fournier est propriétaire d’une entreprise spécialisée dans la photographie. Photo : Radio-Canada / Jef Fortier

Des entreprises craignent pour leur avenir

Selon Francis Laurin, professeur d'économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), les travailleurs autonomes et les petites entreprises qui fonctionnent avec des dividendes sont très nombreux dans la région.

Il y a beaucoup de situations particulières et c'est souvent ce qu'on va retrouver dans les entreprises qui sont les plus fragiles. Donc, c'est elles qu'on doit venir aider.Je n'ai pas la proportion exacte, mais je sais qu'elles sont excessivement nombreuses et que c'est elles qui souffrent le plus en ce moment.

Les entrepreneurs et l’opposition officielle réclament une date pour l’élargissement des critères.

D'après les informations de Catherine Bouchard