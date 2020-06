Une première messe à l’Ermitage Saint-Antoine

L’événement religieux était attendu avec impatience chez les fidèles et les frères capucins de l’ermitage. Les gens ont pu se rassembler après avoir vécu leur foi de façon individuelle durant plus de trois mois.

La messe a toutefois été plus courte et plus sobre qu’à l’habitude.

Selon le capucin recteur, le frère France Salesse, le gouvernement n’a pas donné assez de place à la spiritualité dans son plan de déconfinement. Nous n'avons pas du tout été considérés, affirme-t-il. Nous avons été placés en bas de la liste, dans les phases ultérieures et il n'y a eu aucune annonce publique disant l'importance pour les croyants de toutes les religions de pouvoir se rassembler.

Respect des mesures sanitaires

La messe s’est faite dans le respect des mesures pour contrer la COVID-19. France Salesse s’est désinfecté les mains avant de donner la communion aux croyants qui, eux, sont restés à leur place.

Des haut-parleurs ont également été mis en place dans l’éventualité où plus de 50 personnes se présenteraient. Le nombre de messes quotidiennes est quant à lui passé de trois à une seule.

Nous, on s'est organisé de façon très stricte pour pouvoir distribuer la communion autant à l'intérieur qu'à l'extérieur , explique le frère France Salesse.

Malgré tout, certaines activités demeurent suspendues jusqu’à nouvel ordre. C’est le cas des animations et des heures de prière.

D'après le reportage de Mélissa Paradis