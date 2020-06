Le Jardin des glaciers fermé pour l’été à Baie-Comeau

Étant donné que les prévisions d’achalandage touristique étaient pessimistes, l’organisation a décidé de ne pas ouvrir ses portes pour préserver sa santé financière, explique Patrick Pelletier directeur général de la Corporation plein air Manicouagan.

Les croisières ont annulé, les groupes de voyagistes ont annulé, et à l’époque où l’on a commencé à prévoir de fermer, les intentions des voyageurs étaient assez basses. Bon là, ça a remonté un peu, mais dans notre champ d’activités qui est la muséologie, ça se déroule à l’intérieur, on appréhendait qu’avec les mesures [sanitaires] on allait être restreints dans nos opérations en termes de capacité , explique M. Pelletier.

Dans un communiqué, le Jardin des glaciers indique que 90 % de ses visiteurs proviennent de l’extérieur de la Côte-Nord.

Le belvédère de la baie Saint-Pancrace restera cependant accessible et gratuit tout l’été.

Un tout nouveau spectacle multimédia en préparation

L’équipe du Jardin des glaciers compte profiter de cette pause inattendue pour travailler sur son projet Jardin des glaciers 2.0. Depuis 2018, l'organisme travaille à cette refonte de son expérience multimédia.

La première phase de ce projet de revitalisation du spectacle, qui en était une de recherche et de planification, est terminée depuis le début du mois de juin.

Mardi, la ministre du Développement économique, Mélanie Joly, a annoncé 30 millions de dollars pour soutenir l’industrie touristique québécoise. De ce montant une enveloppe de plus de 70 000 $ était destinée au Jardin des glaciers. Une annonce tardive puisque la somme était destinée à cette première phase qui est maintenant terminée.

Les nouvelles couleurs de ce projet multimédia devraient être annoncées dans les prochaines semaines et la direction du Jardin des glaciers vise sa mise en place pour la saison touristique 2021.