Comme médecin, entrant dans une salle d'urgence, toutes tes connaissances théoriques, tes protocoles d’urgence, tu les connais par coeur, et tu agis professionnellement, avec rigueur. Le soir, tu as des techniques de relaxation, car tu sais que si tu ne dors pas, le lendemain à l’urgence, ce sera difficile. C’est la même chose en temps de crise , explique le Dr Desbiens en entrevue avec Bruno Savard du Téléjournal Québec.

Une différence peut-être : durant une crise, un directeur de santé publique n’opère pas sur les patients, bien sûr, mais devient le vulgarisateur en chef qui accompagne la population dans une étape difficile.

J’ai fait 212 entrevues, depuis le début de la pandémie , indique-t-il, sans prétention. À mes débuts il y a 34 ans en santé publique, j’ai vite compris que je devais laisser tomber mes livres théoriques et les grands mots scientifiques pour parler aux gens. Je pense que j’essaie de passer des messages courts , dit-il.

La semaine prochaine, le Dr Desbiens deviendra vice-président aux affaires scientifiques de l’INSPQ. Une nomination qu’il a connue en février, mais en raison de la pandémie, il a trouvé important de prolonger son mandat au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Pas la première crise

À son arrivée en septembre 2000, le Dr François Desbiens vivra rapidement la controverse de la contamination de la nappe phréatique au trichloréthylène à Shannon.

Il y aura aussi l’épidémie de légionellose, le H1N1, la poussière rouge dans Limoilou.

Ce qui m’a volé le plus d’heures de sommeil? La légionellose et la COVID-19 , mentionne-t-il.

Le Dr François Desbiens rend public son avis sur la poussière de nickel dans Limoilou en 2015. Photo : Radio-Canada

Pour ce qui est de la crise la plus récente, même si elle n’est pas terminée, le docteur accepte de faire un bilan préliminaire au micro de Guillaume Dumas à C’est encore mieux l’après-midi.

Cette crise nous a fait sortir de notre zone de confort. Elle fait en sorte qu’on sait qu’on doit être prêts tout le temps. On sait aussi qu’elle pourrait être encore avec nous pour un an, deux ans peut-être. François Desbiens

Aurait-il fait des choses différemment? Les décisions qui ont été prises, elles ont été pertinentes dans le moment où elles ont été prises. La science évoluant, on voyait ce qu’on aurait dû faire autrement. Mais je suis convaincu que les décisions qu'on prenait étaient les meilleures qu’on pouvait dans le temps qu’on les prenait.

Il remarque cependant les énormes défis qui ont dû être surmontés dans les milieux de vie pour personnes aînées.

Pour la deuxième vague, il faudra absolument avoir le personnel et l’équipement nécessaire, et bien l’utiliser. On voit que notre gouvernement a pris des engagements en ce sens , illustre-t-il.

Le Dr Desbiens remercie à plusieurs reprises l’équipe extrêmement compétente, avec des experts de haut niveau , du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Il a également une pensée pour la population de la région qui l’a beaucoup impressionnée. Les gens continuent de faire attention. On sait que 25 à 28 % des gens portent le masque, c’est un bon début.

Le Dr François Desbiens souligne que la personne qui lui succédera comme directeur régional de santé publique pourrait être connue aussitôt que lundi.

Avec les informations de Bruno Savard et Guillaume Dumas