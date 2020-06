Une grande famille en construction chez l’Atlético d’Ottawa

Toutes ces "mauvaises choses" nous ont rapprochés, nous comme comme une famille maintenant , a lancé Fernando López, le direct général de l’équipe annoncée en janvier.

Il a d’abord dû dénicher un premier groupe de joueurs pendant l’hiver, alors que plusieurs avaient déjà des contrats professionnels. Puis, le club est parti à Madrid, pour y tenir son camp d’entraînement en mars. Trois séances plus tard, c’était direction Ottawa, en raison de la pandémie, pour un confinement qui a duré plus de deux mois.

On a fait notre quarantaine obligatoire huit joueurs dans la même maison , a raconté le défenseur Michel Djaozandry, après l’entraînement jeudi. On était un peu encombrés, mais on a pu apprendre à plus se connaître en dehors du terrain.

La complicité des repas familiaux partagés pendant l’isolement se retrouve maintenant sur le terrain. L’Atlético en est à la deuxième phase de son retour au jeu. Dix joueurs peuvent prendre part à des exercices, en maintenant une distance de deux mètres entre eux.

Un nouveau membre s’est joint à la famille jeudi. Ottawa a mis sous contrat l’attaquant canadien Malcolm Shaw. Il est un joueur puissant, très fort et habile, qui va pouvoir donner beaucoup à l’équipe , a précisé López, à quelques mètres de l’endroit où la plus récente addition de l’équipe recevait des traitements.

L’Atlético compte maintenant sur une formation de 15 joueurs. Osah Bernardinho et Tevin Shaw se trouvent toutefois respectivement au Ghana et en Jamaïque, puisqu’ils n’ont pas pu rejoindre l’équipe avant la fermeture des frontières canadiennes.

López est en contact avec des avocats pour tenter de résoudre la situation. Le directeur général espère aussi mettre cinq autres joueurs sous contrat d’ici la reprise des activités de la CPLPremière ligue canadienne de soccer .

Nous travaillons sur les détails. Nous attendons d’avoir le format et les dates de la ligue pour leur dire : "Voici le plan pour le soccer canadien cette année". Lorsque nous aurons cette information, nous pourrons conclure des ententes , a expliqué le dirigeant de 34 ans.

Tirer profit de l’entraînement

En attendant de pouvoir élargir la famille de l’Atlético, les joueurs profitent des séances menées par Mista, l’entraîneur-chef, pour jeter les bases de l'identité qu'elle voudra démontrer sur le terrain.

Nous allons être une équipe agressive, qui travaille fort et qui bouge bien le ballon , a avancé le défenseur britannique Vashon Neufville, qui espère un retour rapide à la compétition.

C’est difficile de rester motivés en ne sachant pas quand on va jouer des matchs, mais il faut continuer de travailler fort , a poursuivi celui pour qui l’aventure ottavienne représente une première expérience au Canada.

Il y a du positif dans le malheur , a toutefois précisé Djaozandry. L’ancien du Spatial de St-Hubert dans la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ) croit qu’il s’agit d’une occasion pour la nouvelle équipe de travailler des facettes du jeu qui seront utiles en situation de matchs.

Notre équipe est jeune, elle est nouvelle. À la base, la chimie de jeu n’était pas là, mais on est soudés en dehors et sur le terrain. La chimie peut se créer en ce moment , a rappelé le Québécois de 22 ans.

La naissance de l’Atlético ne se sera pas faite sans douleur, mais les meilleures histoires de famille sont souvent celles avec plusieurs rebondissements.