Les bars ouverts dès jeudi soir : des tenanciers sont prêts, d’autres patienteront

Sans trop de surprise, la nouvelle a été très bien accueillie. À Val-d’Or, la propriétaire du bar la Broue avait déjà acheté des équipements de protection individuelle, si bien que dès vendredi, elle compte recevoir ses premiers clients.

Que ce soit pour moi ou tous ceux de l’Abitibi-Témiscamingue, nous sommes contents de pouvoir ouvrir , dit-elle rappelant que des mesures importantes de sécurité seront mises en place.

Même si certains seront réticents à reprendre des activités sociales comme la fréquentation des établissements publics comme le sien, elle ne s’en fait pas trop pour le nombre de consommateurs qui se rendront sur place.

J’ai rencontré des clients qui ont bien hâte que ça ouvre pour venir faire du social ou bien encore prendre une bière , mentionne celle qui est dans l’industrie depuis bientôt 30 ans, mais qui est propriétaire de son établissement depuis un an.

C’est la fin d’un long calvaire pour ceux qui étaient encore fermés. Pierre Thibault, président de la Nouvelle association des bars du Québec

Ouverture rapide

À Rouyn-Noranda, la direction du Cabaret de la dernière chance prendra quelques jours pour préparer la réouverture.

La copropriétaire, Véronique Aubin, confiait qu’elle espérait que la réouverture ne soit pas avant lundi, histoire de préparer son entreprise.

Le Cabaret de la dernière chance attendra quelques jours avant d'ouvrir (archives) Photo : Radio-Canada / Félix B. Desfossés

L’ouverture à la dernière minute des bars fait cependant sourciller bien des entrepreneurs, y compris le président de la Nouvelle association des bars du Québec (NABQ).

Pierre Thibault soutient ne pas comprendre le raisonnement derrière tout ça et il n’a pas mâché ses mots envers le gouvernement provincial. Selon lui, il s’agit d’une preuve d’une méconnaissance du milieu des bars.

Il y a des fournisseurs à appeler, des employés à rappeler. Ouvrir un bar, ça prend de la préparation, tu n’ouvres pas ça en 1h15 après deux mois de fermeture , lance-t-il.

Nous sommes de vrais entrepreneurs et respectez-nous comme de vrais gens d’affaires. On comprend de cette décision que les élus ne connaissent rien dans le monde des bars et personne dans ce gouvernement ne sait comment opérer un bar , s’exclame-t-il.

Les bars seront-ils rentables?

Il faudra aussi voir si les bars seront rentables. Dans le cas du Cabaret de la dernière chance, la question a été soulevée parmi les copropriétaires et l’important sera de ne pas être déficitaire.

Je ne suis pas certaine que ça va être rentable. Le but n’est pas nécessairement de faire énormément de profits , soutient Véronique Aubin.

Si on est kif-kif, on va vouloir accueillir nos clients. Je sais que les gens ont hâte de revenir au Cab et on a hâte de les revoir aussi. Véronique Aubin, copropriétaire du Cabaret de la dernière chance

L’interdiction de danser pourrait également pousser la direction du Cabaret de la dernière chance à déposer une demande à la Ville.

Les propriétaires étudient la possibilité de demander d’utiliser une partie de la 8e Rue afin de pallier l’interdiction de danser. Comme la danse est interdite à l’intérieur des bars, l’utilisation de la rue pourrait être une solution de rechange.