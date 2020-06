Bulle atlantique : pourquoi Terre-Neuve-et-Labrador a-t-elle changé d’idée?

La bulle atlantique, qui facilitera les déplacements entre les résidents du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador à partir du 3 juillet, a été annoncée par les quatre provinces, cette semaine. Les personnes circulant dans cette bulle n’auront pas à se placer en quarantaine à chaque changement de province.

Les Terre-Neuviens-et-Labradoriens, y compris les commerçants, se préparaient jusque là à un été sans touristes.

Plusieurs entrepreneurs admettent que le changement de cap de leur gouvernement est un certain casse-tête. Certains hésitent même à ouvrir leurs portes.

Brian Rose, propriétaire de l’Hôtel Fortune, à Fortune, résume cette incertitude. À un moment, nous n'avions pas une industrie [touristique], tout est fermé : un jour c'est pour les résidents, l'autre jour c'est pour les résidents de l’Atlantique.

Mais c'est ça, la pandémie. C'est compliqué pour tout le monde , philosophe-t-il.

Brian Rose, propriétaire de l’Hôtel Fortune, à Fortune, Terre-Neuve-et-Labrador, en entrevue par webcam le 25 juin 2020. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Des résidents se réjouissent de cette ouverture des frontières aux voisins des trois provinces maritimes, alors que d'autres s'inquiètent.

Il y a une portion de la population qui veut vraiment juste se refermer sur elle-même, et une autre qui veut ouvrir et aller voir ailleurs , affirme Julie Cayouette, une résidente de Labrador City. Ça cause des tensions entre les deux groupes.

Rachel Connors, une autre résidente de la province, s’avoue étonnée que Terre-Neuve-et-Labrador ait finalement décidé de participer à la bulle atlantique. Le tourisme, c'est mon emploi, alors j'étais inquiète , dit-elle.

Comment expliquer le changement d’humeur du gouvernement de Dwight Ball?

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, le 18 février 2020 à Saint-Jean. Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

La situation économique très difficile de la province peut expliquer la décision ultime du premier ministre, croit le politologue Yvon Grenier.

Je ne crois pas qu’il y ait de recette miracle, tout le monde y va un peu à tâtons , souligne le professeur de l’Université Saint-Francis-Xavier, en Nouvelle-Écosse.

Il rappelle que Dwight Ball avait annoncé qu’il quittait son poste de premier ministre, quelques semaines avant que le coronavirus n’arrive au Canada. Le Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador vient de relancer sa course à la direction et choisira le 3 août un nouveau chef, qui sera le nouveau premier ministre.

Le politologue Yvon Grenier, de l’Université Saint-François-Xavier (archives). Photo : Radio-Canada

Dans un contexte où [...] on sait qu’il va y avoir une course à la chefferie au Parti libéral, ce n'est peut-être pas le moment le mieux choisi pour que le gouvernement soit semoncé comme ça, à agir dans une situation d'urgence , dit Yvon Grenier. Tout cela, peut-être, explique que ça a peut-être été un peu au ralenti, comparé à d'autres provinces.

Selon le premier ministre Dwight Ball, la participation à une bulle atlantique n’est qu’une première étape. Si tout se déroule favorablement, a-t-il affirmé mercredi, Terre-Neuve-et-Labrador envisage d’ouvrir ses frontières provinciales aux résidents de tout le reste du Canada le 17 juillet.

D’après le reportage de Marie Isabelle Rochon