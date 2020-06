Une bulle atlantique généralement bien accueillie par les citoyens

Cette bulle permettra à environ deux millions et demi de personnes de se déplacer plus facilement d'une province à l'autre.

Ces résidents n'auront plus à s'isoler pendant quatorze jours.

Cécile Miserez-Beuzeville, co-propriétaire de l'Auberge d’Anjou Cocooning Café, avoue que la pandémie lui a fait mal. Plusieurs clients québécois et européens ont dû annuler leur réservation. Elle souhaite maintenant que la création de la bulle atlantique ait des effets bénéfiques.

Cécile Miserez-Beuzeville, co-propriétaire de l'Auberge d’Anjou Cocooning Café. Photo : Radio-Canada

Après est-ce que les gens vont venir à nous? Ça, on n'en sait rien, mais ça va ouvrir plus de possibilités pour que les gens puissent plus bouger dans les provinces , dit-elle.

Les gens de la région appuient aussi la libre circulation entre les provinces atlantiques.

Ça change quoi vraiment si les gens respectent la distanciation sociale, puis que finalement 'ils prennent des précautions pis qu'ils se lavent les mains, moi je vois pas ça beaucoup différemment que des gens qu'on fréquente dans la région , dit Michel Arseneau, un résident de la région Chaleur.

Roger Sénécal, un résident de la région Chaleur, a foi en l'avenir. Photo : Radio-Canada

C'est une bonne décision parce qu’il faut avancer, il faut être positif, et il faut quand même croire en l'avenir. C'est notre chance de le faire à cause de la saison touristique. Roger Sénéchal, résident de la région Chaleur

S'ils se réjouissent d'accueillir des touristes des quatre coins de l'Atlantique, les gens pourraient aussi en profiter pour faire un petit voyage à l'extérieur du Nouveau-Brunswick.

J'ai pas de plan immédiat, mais j'ai définitivement de la famille en Nouvelle-Écosse , raconte Michel Arseneau.

En tant que commerçante, Cécile Miserez-Beuzeville se demande toutefois si l'ouverture des frontières dans les quatre provinces de l'Atlantique n'arrive pas un peu tard dans la saison touristique.

Le téléphone ne sonne pas pour autant depuis l'annonce d'hier, donc voilà. Il faut laisser le temps au temps je pense et peut-être que ça va être des décisions de dernière minute , expose-t-elle.

Et ce qui pourrait aider à sauver la saison touristique, croit-elle, ce serait élargir le plus rapidement possible la bulle pour inclure les visiteurs québécois.

Pour le moment, les premiers ministres des quatre provinces atlantiques ont évoqué une intention d'ouvrir les frontières à tout le Canada le 17 juillet.

D'après le reportage de François Vigneault