Des riverains contrariés des écoulements d’eau et de boue au lac Laperrière

Des riverains ont publié sur les réseaux sociaux des images et des vidéos démontrant que le ruissellement de l’eau apporte de la boue dans le lac.

Claire Marchand réside au bord du lac Laperrière depuis 32 ans. Elle et d’autres riverains ont constaté que, depuis une quinzaine d’années, le débit de ce ruisseau et de la boue a augmenté. Ils associent ce phénomène au développement immobilier construit en haut de la côte il y a une dizaine d’années.

Ça fait que l’eau part en grande partie du Domaine des érables, qui est très haut par rapport à nous. Nous on est dans le bassin versant, eux autres, ils sont en haut de nous. L’eau s’en vient maintenant dans une ligne quasiment directe parce que les calvettes ont été déviées pour que ça arrive directement au lac, donc ça arrive avec une furie, ça rentre brun brun brun , rapporte-t-elle.

Il y a bien du monde en haut et il y a bien du monde qui jette des affaires dans leur fossé et tout ça, donc tout ça descend jusqu’à notre petit lac Laperrière , ajoute Claire Marchand.

Le maire de Duhamel-Ouest, Guy Abel, affirme que la couleur blanchâtre de l’eau provient de résidus naturels.

C’est bien important de le dire, ce n’est pas toxique, ce sont des particules d’argile qui se dégagent du fossé quand l’eau descend trop rapidement, dit-il. Et chose importante à préciser, ce n’est pas de la bouette, ce que l’on a employé comme mot, ni des résidus de fosses septiques du quartier résidentiel situé en haut. À la municipalité, on travaille très fort avec les gens pour que leurs installations septiques soient conformes et qu’elles répondent aux normes.

Des travaux d'empierrement sont prévus en juillet pour corriger la situation. Photo : gracieuseté Richard Marcotte

L’association des riverains a déposé une plainte au ministère de l’Environnement en 2011. Le ministère a demandé au gouvernement de faire des démarches pour régler le problème, mais les riverains vivent toujours la même situation.

Ça fait des années et des années que c’est en discussion, mais que ce n’est pas vraiment regardé, dit Claire Marchand. L’intérêt n’est pas là, disons. Ce qu’on nous a dit à la municipalité, c’est : Vous savez, Mme Marchand, de l’eau ça descend. J’ai dit Oui, je comprends très bien, sauf qu’à un moment donné, avant de faire un développement domiciliaire, il faut penser à l’impact que ça fait sur les autres résidents qui sont déjà là depuis des années.

Le maire de Duhamel-Ouest a confirmé que des travaux d’empierrement sont prévus au mois de juillet afin de réduire la vitesse de l’eau, ce qui va permettre de capter plus de sédiments en descendant, mais c’est clair qu’on ne règlera pas le problème du débit d’eau parce que le débit d’eau, c’est un cours d’eau naturel. La municipalité n’a pas fait de travaux là-dessus. C’est un cours d’eau qui existe depuis très longtemps et il est naturel, alors on ne peut pas dévier un cours d’eau comme ça, ce n’est pas dans les plans, ni du ministère de l’Environnement.

Le maire estime que les changements climatiques, et non le développement résidentiel, sont la cause de ce problème. C’est évident que, quelque part, il peut y avoir des effets [du développement immobilier], mais de dire que c’est lié strictement à ça, je ne suis pas sûr. Ce qu’on connaît depuis quelques années, au niveau des changements climatiques, ce sont des périodes comme on l’a connu depuis le printemps : il fait très chaud, très froid, très chaud, très froid.