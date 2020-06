Plus de 10 millions $ des gouvernements pour le FortWhyte Alive

Le FortWhyte Alive, un centre d’interprétation dédié à la préservation des milieux de vie naturelle situé à Winnipeg, reçoit un coup de pouce important du Manitoba et du gouvernement fédéral, qui lui versent ensemble plus de 10 millions de dollars.

La province et le fédéral lui accordent respectivement 4,5 millions et 4,7 millions de dollars pour améliorer ses infrastructures et aménager de nouveaux espaces d’expositions.

Des travaux sont déjà en cours au centre d’interprétation et une nouvelle installation polyvalente sera érigée sur les rives du lac Muir. On y trouvera des éléments éducatifs et récréatifs incluant des aires de jeux portant sur la nature et l’aventure.

L’ensemble des projets devraient être terminés en 2022.

Plus que jamais nous constatons à quel point passer du temps dans la nature a un effet réparateur, aide à bâtir notre résilience et nous donne un sentiment d’espoir , affirme la présidente et directrice générale de FortWhyte Alive, Liz Wilson, dans le communiqué rendu public jeudi.

Des bernaches au FortWhyte Alive. Photo : Radio-Canada / Sylviane Lanthier

La province s’engage aussi à verser 4 millions de dollars dans le fonds de dotation de FortWhyte Alive géré par Winnipeg Foundation. Cela permettra de générer environ 200 000 $ par année.

Ces revenus remplaceront les aides annuelles fournies par la province pour la programmation de l’organisme, a expliqué le premier ministre Brian Pallister.

FortWhyte Alive comporte environ 270 hectares de forêts, prairies, marais et lacs, parcourus par 9 kilomètres de sentiers et habités par une faune diversifiée. Le centre a ouvert ses portes en 1983, installé sur ce qui était auparavant une carrière de glaise et une usine de ciment.

De nos jours, on y vient pour ses sentiers flottant sur les marais ou pour ceux qui parcourent les forêts et prairies, permettant d’apprécier oiseaux, chevreuils, bisons, grenouilles ou poissons.

Des programmes scolaires ou familiaux ainsi que des camps d’été y sont organisés. De nombreuses activités sont axées sur la préservation de l’environnement et le développement durable. On y trouve aussi une ferme, un aquarium, une boutique et un restaurant.