Postes Canada : les colis en retard livrés d'ici deux semaines

Les retards dans les livraisons de colis par Postes Canada sont en voie de se résorber. La situation s'est améliorée récemment, affirment la direction et le syndicat qui représente les 50 000 facteurs au pays.

En entrevue jeudi, Nancy Beauchamp, directrice nationale du Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes à Montréal, a rapporté que la situation s'était de beaucoup améliorée au cours des derniers jours.

D'ici les deux prochaines semaines, ça devrait se résorber, a-t-elle avancé.

De son côté, la direction de Postes Canada a aussi affirmé avoir mis les bouchées doubles pour alléger ces retards, qui ont fait taper du pied bien des citoyens.

À cause de la pandémie de coronavirus et du confinement, qui ont fait bondir subitement les achats en ligne, Postes Canada s'est retrouvée avec une importante augmentation du nombre de colis à livrer.

Qui plus est, ses employés aussi devaient adopter les mesures sanitaires requises, ce qui compliquait leurs tâches.

Les remorques en attente divisées par quatre

La société avait affirmé, au début de juin, devoir traiter 2 millions de colis par jour, soit trois fois plus que la normale pour ce temps-ci de l'année. Il s'en est suivi d'importants retards dans les livraisons de colis.

Au début du mois de juin, le syndicat a rapporté que des colis empilés dans 320 remorques attendaient d'être traités rien qu'à Montréal. Aujourd'hui, Mme Beauchamp parle de 80 remorques de colis à Montréal.

La direction de Postes Canada n'a pas évoqué de chiffres, mais a rapporté les efforts déployés. Notre équipe au centre de traitement du courrier de Montréal, à Saint-Laurent, fait un excellent travail. Elle a réussi à faire beaucoup de progrès dans le traitement et la livraison des colis au cours des derniers jours, tout en respectant les mesures de sécurité et de distanciation physique en place.

Causes multiples

Mme Beauchamp, du STTP Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes , attribue quant à elle la diminution des retards de livraisons à plusieurs facteurs. L'ouverture des commerces a changé la donne , avance-t-elle.

De plus, elle rapporte que des employés temporaires ont été embauchés et que les employés ont obtenu l'autorisation de faire des heures supplémentaires, ce que le STTP Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes à Montréal revendiquait, pour faire face à l'afflux de colis.

Nous traitons le courrier jour et nuit, y compris les fins de semaine. Les employés se voient offrir des heures supplémentaires volontaires, et de nouveaux postes sont créés. Nous avons également un soutien supplémentaire d'employés temporaires formés. La direction de Postes Canada

Postes Canada ajoute que nous avons effectué des livraisons hier, le 24 juin, afin de pouvoir maintenir la cadence et ne pas prendre de retard au niveau de la livraison .

Mme Beauchamp, du STTP Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes à Montréal , a aussi souligné que plusieurs employés des Postes sont revenus au travail, ceux qui s'étaient placés en isolement, qui avaient un proche infecté ou qui avaient des problèmes de garderie pour leurs enfants.

Elle relate que ses membres ont fait face à beaucoup d'insatisfaction de la part des citoyens, qui se plaignaient des délais et n'obtenaient pas de réponse. C'est nous, la face de Postes Canada. C'était un peu frustrant , d'autant plus que le syndicat lui-même se plaignait de la situation à l'employeur, affirme-t-elle.

La direction de Postes Canada a tenu à remercier les Canadiens de leur patience et de leur compréhension .

Au Québec, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes est affilié à la FTQ.