Déconfinement quasi total en Outaouais : soulagement pour le tourisme et les bars

Le parc aquatique Mont Cascades et le Nordik Spa-Nature, en Outaouais, viennent d’obtenir le feu vert de la santé publique pour finalement ouvrir leurs portes. Pratiquement tous les secteurs de l'économie peuvent, sous conditions, reprendre leurs activités dès maintenant.

Suffit de faire quelque derniers petits trucs, terminer les formations, mais ça devrait venir assez rapidement notre ouverture , a raconté avec joie Émilie Desgagné-Bouchard, porte-parole du Mont Cascades. Les visiteurs devraient pouvoir se lancer dans les glissades du parc aquatique dès dimanche ou lundi, selon elle.

L’expérience sera similaire aux étés précédents, à l’exception du nombre de personnes admises sur le site. La capacité maximale du parc est limitée à 40 %. L’entreprise suggère fortement aux visiteurs d’acheter leur billet en ligne, pour s’assurer d’avoir une place.

Je pense que ça va être plus agréable encore, parce qu’il va y avoir plus de place sur le site, moins d’attente. Émilie Desgagné-Bouchard, porte-parole du Mont Cascades

En vertu des nouvelles lignes directrices de la santé publique québécoise, les festivals et grands événements, les camps de vacances réguliers avec séjour et les combats en contexte sportif sont les seuls secteurs encore « confinés ».

On est prêts, on a hâte

Le Nordik Spa-Nature de Chelsea reprendra ses activités dès samedi. Si l’établissement est prêt aussi rapidement, c’est que son plan de réouverture a été accepté par la santé publique le 8 juin dernier, a expliqué Marianne Trotier, qui est directrice des relations publiques et de presse pour le Groupe Nordik.

Plusieurs mesures ont été mises en place afin d’assurer l’accueil sécuritaire des clients. Parmi celles-ci, la numérisation des réservations et des paiements, un questionnaire santé et des bornes sans contact. Des sentiers unidirectionnels et de la signalisation à l’entrée des bassins ont également été ajoutés.

Le Nordik Spa-Nature à Chelsea, en Outaouais Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Également, même si la réouverture du spa en réjouit plus d’un, la capacité d’accueil de l’établissement a dû être réduite à un peu plus de la moitié.

On n’ouvrira pas à perte. [...] C'est certain que ce n'est pas le meilleur scénario pour l'entreprise, mais en même temps, juste de pouvoir rouvrir, c'est la nouvelle qu’on attendait depuis un mois , a souligné Mme Trotier en entrevue à l’émission Sur le vif.

Les bars devront s’adapter

Pas de pistes de danse et plus de clients assis. C’est ce à quoi doit s'attendre la population lors de sa prochaine sortie dans un bar du Québec, y compris en Outaouais.

On aura peut-être un retour à la normale éventuellement, mais je continue à croire qu’un bar avec de la distanciation sociale c’est mieux qu'un bar fermé , a fait valoir le propriétaire du café-bistro le Troquet et vice-président de l’organisme Vision centre-ville, Éric Gaudreault.

Le restaurant Le Troquet dans le Vieux-Hull à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Boris Proulx

Pour sa part, le directeur général du café-bar Aux 4 jeudis et du restaurant Pizzaza, également dans le Vieux-Hull, à Gatineau, Alexandre Leblanc, a été surpris par l’annonce du gouvernement de François Legault.

Il profitera du week-end pour consulter son équipe et prendre une décision quant à la réouverture du café-bar Aux 4 jeudis au début de la semaine prochaine. M. Leblanc souhaite faire vivre une expérience tout aussi amusante à ses clients malgré l’absence des pistes de danse.

