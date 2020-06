Baisse significative du prix des logements en Alberta d’ici 2022

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) prévoit une baisse du prix des habitations à Calgary et Edmonton au cours des deux prochaines années, et ce dans un contexte de chute importante des ventes et des mises en chantier d'habitations.

Selon l’agence fédérale du logement  (Nouvelle fenêtre) , une combinaison de facteurs liés à la pandémie, comme une hausse du chômage et une baisse des revenus, ralentira les mises en chantier et fera reculer les ventes et les prix des logements en dessous de leurs niveaux antérieurs à la pandémie de COVID-19.

Le prix moyen d'une habitation à Calgary pourrait baisser de plusieurs dizaines de milliers de dollars au cours des deux prochaines années.

Les dernières Perspectives du marché de l’habitation de la SCHL , qui se concentrent exclusivement sur les zones urbaines, indiquent que le prix moyen des habitations à Calgary devrait chuter de 443 000 $ à un prix compris entre 390 000 $ et 335 000 $ d'ici 2022. À Edmonton les prix pourraient chuter de 316 700 $ à 270 900 $.

Cette situation est quasi inédite, selon Taylor Pardy, analyste principal en économie à la SCHL. Le marché ne renouera probablement pas avec ses niveaux d’avant la pandémie avant la fin de 2022, selon le rapport.

Même si à mesure que le virus sera neutralisé, les villes récupéreront une meilleure santé , il reste tout de même une grande incertitude quant au déroulement de la reprise et au moment où elle aura lieu, explique Taylor Pardy

Ralentissement des nouvelles constructions

L’analyste prévoit une baisse totale de 43 à 64 % des mises en chantier pour 2020. Ce serait probablement la pire baisse observée , dit-il.

Néanmoins, il pense que le rythme des nouvelles constructions devrait s'améliorer progressivement à mesure que les restrictions dues à la pandémie sont relâchées.

L'autre chose à retenir c’est qu'avec les restrictions en place, les sources typiques de croissance démographique à Calgary ont été considérablement ralenties ou stoppées , dit-il.

L’arrêt de la migration entre les provinces a également eu un effet brutal sur l'économie, qui à son tour a eu un impact sur le marché du logement, selon Taylor Pardy, analyste principal en économie à la SCHL.

Les migrations internationales ainsi que les migrations interprovinciales ne se produiront probablement pas du tout au rythme où elles étaient pré-COVID , pense-t-il.

Selon lui cela se traduira par une demande de location considérablement réduite en même temps que l'arrivée sur le marché d'unités locatives nouvellement construites. Il prédit également que certaines unités existantes jusqu'ici utilisées pour des locations à court terme pourraient venir s'ajouter à l'offre d'unités de location à long terme.

L'effet combiné d'une baisse de la demande et d'une augmentation de l'offre pourrait être un taux d'inoccupation plus élevé à Calgary au cours des deux prochaines années , analyse-t-il. Lorsque le taux d'inoccupation des unités de location est élevé, le prix des loyers baisse.

Baisse du prix de vente

Les Calgariens devraient s'attendre à un ralentissement significatif de l'activité de revente cette année également, avec une baisse prévue de 12 % à 27 %, selon le rapport de la SCHL.

Un constat que partage l'agent immobilier local Len T. Wong pour qui le marché immobilier de Calgary a définitivement pris un coup ces derniers temps.

Selon lui, les volumes de ventes locales en avril ont chuté d'environ 60 % par rapport à l'année dernière. Le marché s’est légèrement amélioré au mois de mai, avec des volumes de ventes en baisse de seulement 40 % par rapport à l'année dernière.

Nous commençons à voir un peu plus d'activité, mais pour le long terme, je pense que vous savez que le quatrième trimestre nous dira vraiment où nous allons. D’ailleurs je ne suis pas en désaccord avec le fait que les prix pourraient continuer de baisser comme le dit la SCHL , dit-il.

Subventions et report d'hypothèque

L’agent immobilier pense que les subventions gouvernementales et les programmes de report d'hypothèque jouent probablement un rôle et aident à prévenir les ventes de détresse des personnes qui n’ont plus leurs revenus habituels.

Cependant, une fois que [ce financement] est épuisé ... lorsque nous n'avons pas les subventions et que tous les reports sont effectués, c'est là que le problème va vraiment commencer , dit-il.

Selon Len T. Wong les personnes qui continuent d'acheter en ce moment n'ont pas été touchées financièrement par la pandémie.

Ce sont des infirmières, des policiers, des pompiers, ou des gens du secteur public qui ont des emplois stables, qui ont acheté pendant cette période de COVID , analyse-t-il.

Marché d'acheteurs

Pour les propriétaires qui envisagent de vendre Len T. Wong, pense qu'ils devraient chercher à profiter du marché maintenant avant que celui-ci ne soit engorgé.

Nous en sommes dans la sixième année d'un marché d'acheteurs

Les acheteurs pourraient profiter des exigences de prêt réduites et des taux d'intérêt inférieurs à la normale, actuellement en baisse de 3,5 % à 2,5 %.