Cri du coeur pour les personnes handicapées

Ils estiment que les mesures sanitaires mises en place depuis le début de la pandémie ont pénalisé cette clientèle vulnérable et ses proches.

La règle de distanciation de deux mètres est difficile à respecter pour ceux qui travaillent auprès des personnes handicapées, si bien que les organismes ont dû réduire leurs services de plus de 50 %. Les camps de jour qui permettaient aux parents d'avoir un peu de répit ne seront ouverts que deux jours par semaine cet été, contrairement à quatre en temps normal, faute de personnel.

On a une pénurie de main-d’oeuvre au niveau de l’accompagnement en loisir. On a dû mettre en ligne, avec notre réseau provincial, une formation à distance pour former les accompagnateurs pour travailler cet été. On a aussi le ratio qui est différent , explique la directrice de l’Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées, Manon Blackburn.

Le député péquiste de Jonquière a également rappelé que les préposés qui offrent des services à domicile aux personnes handicapées ne sont payés que 15 $ l'heure, alors que les futurs préposés en CHSLD seront payés 26 $ dès leur entrée en poste.

Sylvain Gaudreault demande au nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, d'avoir un plan pour venir en aide aux personnes handicapées et leurs proches advenant une deuxième vague de coronavirus.

On le sait ce qui s’est passé. On le sait où il y a eu des manques. On le sait qu’il y a des parents qui ont été laissés seuls avec des situations compliquées, alors il faut tout de suite le prévoir , estime-t-il.

D'après les informations de Jean-François Coulombe