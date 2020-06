Un enseignant parmi les nouveaux cas de COVID-19 en C.-B.

Les personnes qui ont été en contact avec l’enseignant ont été informées. Les autorités de la santé n’ont pas confirmé dans quelle école il travaille.

On avait prévu cette éventualité, a confirmé Bonnie Henry, et on a surveillé la situation de très près avec les commissions scolaires et le ministère de l’Éducation.

Dernier jour d'école

Ce cas de contamination survient lors du dernier jour d’école pour 200 000 élèves de la province qui étaient retournés en classe lors des dernières semaines de l’année scolaire. C’est le deuxième cas à survenir en milieu scolaire depuis le retour à l’école après le déconfinement.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministre de l’Éducation, Rob Fleming, a quant à lui salué la collaboration des enseignants, familles et élèves lors des dernières semaines.

Ce qu’on a appris lors de ce retour à l’école en juin va être très utile pour planifier d’avoir encore plus d’élèves en classe lors de la rentrée de septembre, si c’est sécuritaire à ce moment-là , a-t-il souligné dans un communiqué.

Préparer la rentrée de septembre

Pour sa part, la Dre Bonnie Henry a félicité les élèves.

Vous avez terminé une des années les plus difficiles dont nous allons nous rappeler, a-t-elle dit. Ayez un merveilleux été et rappelez-vous de rester prudents.

La médecin hygiéniste en chef a souligné que les autorités avaient beaucoup appris gràce à ce retour à l'école. Elle a confirmé qu'un comité travaille sur la rentrée scolaire de septembre.

Dernier bilan dévoilé jeudi : 2869 cas de COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie;

2 décès, pour un total de 173 décès;

15 personnes hospitalisées, dont 7 personnes aux soins intensifs;

2517 personnes considérées comme guéries.

Mercredi, la Colombie-Britannique a annoncé que la province entrait dans la troisième phase de son plan de relance économique.

Les hôtels, centres de villégiatures, cinémas, spas, notamment, pourront rouvrir leurs portes, en suivant les règles des autorités de la santé.