Un chien vêtu de lunettes de protection répand des sourires pendant la pandémie

Un homme et son chien se sont donné pour mission de faire sourire les gens pendant la pandémie de la COVID-19. Si vous vous promenez dans les environs de Regina, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir Dennis Flamont et son meilleur ami Putz, un héros canin vêtu de lunettes de protection.

Lorsque la pandémie a frappé la Saskatchewan, Dennis Flamont a commencé à travailler à temps partiel comme messager. Son chien Putz l’accompagne partout.

L’homme de 66 ans a acheté le chien il y a 4 ans pour réconforter son épouse qui était malade. Malheureusement, sa femme Myrna est décédée quelque temps avant la crise sanitaire.

Myrna, la défunte épouse de Dennis Flamont, et leur chien Putz. Photo : Fournie par Dennis Flamont

Maintenant, il n'y a plus que lui et moi , souligne Dennis Flamont. Il ajoute que le chien de sa défunte épouse apporte de la joie aux gens.

En raison du réconfort que Putz a procuré à sa femme et lui au cours des dernières années, Dennis Flamont se sentait responsable d’assurer la sécurité du chien pendant ses livraisons à Regina.

Avec la pandémie et toutes les restrictions, nous avons été ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, quand il ne sait pas où je suis, il est angoissé. C'est pourquoi je l'emmène avec moi , précise Dennis Flamont.

Il a décidé d’acheter des lunettes de protection pour Putz afin de protéger ses yeux lorsqu’il sort la tête du camion de livraison.

Toutefois, dès que Dennis Flamont s’est aperçu des réactions que son chien causait chez les gens qui le voyaient, il a décidé de continuer à lui mettre les lunettes pour faire sourir les gens pendant la pandémie.

Au cours de nos trajets, j’ai remarqué que de plus en plus de gens souriaient, riaient, prenaient des photos et des vidéos et disaient que Putz et moi leur avions apporté un peu de bonheur, raconte M. Flamont. Maintenant, c'est notre quotidien. Nous voulons aider les gens à faire face à la crise.

Avec les informations de Joelle Seal